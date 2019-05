Lotta all’evasione, Padoan: scoperti 5,5mld Iva evasa (+11%). Gentiloni: successi ma c’è molto da fare

Nel 2016 «grazie alla collaborazione costante tra Gdf e Agenzia delle Entrate» sono stati recuperati 6,3 miliardi di euro in termini di redditi non dichiarati ai fini Irpef e 1,6 miliardi di euro di base imponibile Irap non dichiarata. Sono i dati forniti dal ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, intervenuto questa mattina a Roma all’inaugurazione dell’anno di studi della Guardia di Finanza presso la Caserma “Sante Laria”. Rispetto al 2015, ha aggiunto, è aumentata del 10,8% l’Iva evasa scoperta dai reparti, per quasi 5,5 miliardi.

Gentiloni: crescita c’è e con calo disoccupazione

Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: «Siamo finalmente in un contesto in cui l’economia è tornata a crescere - ha detto il premier -. E non è una crescita senza lavoro». Gentiloni ha così commentato i dati Istat, pubblicati qualche minuti prima. «È molto importante - ha sottolineato il premier - che l’Istat certifichi che alla crescita corrisponde un calo della disoccupazione». Quanto invece al fisco e alla lotta all’evasione, il premier ha parlato di «successi» ma ha anche aggiunto che c’è ancora «molto da fare». «Un paese che contrasta l’economia sporca - ha affermato -, e in questo c'è ancora molto da fare, è un paese che rassicura famiglie e imprese». Gentiloni ha voluto sottolineare «i successi» nel campo dell’evasione fiscale: «Sono elementi straordinari - ha detto- non solo per il bilancio pubblico ma perché motore di

fiducia». «Trasparenza e legalità - ha concluso - sono condizioni essenziali per una ripresa solida. Senza uno scatto di trasparenza e legalità i passi avanti dell’economia saranno sempre in discussione».

Tax gap da 108 mld ma evasione diminuisce

In media, ha spiegato il ministro Padoan, nel biennio 2012-2014 il tax gap complessivo annuo è stimato a 107,7 miliardi di euro. Tuttavia, ha aggiunto Padoan, «si è ridotta di 0,6 punti percentuali la propensione all'evasione fiscale (al netto del lavoro dipendente), dal 33,5% del 2014 al 32,9% del 2015. Questo - ha detto- è un segnale importante del cambiamento dei comportamenti dei contribuenti, orientato ad una crescente compliance fiscale e una conferma dell’efficacia della strategia del Governo». Il tax gap o perdita di gettito è una stima dell’evasione fiscale in quanto indica l’adesione spontanea, al pagamento dei tributi. Il “gap” (o “divario”) è dunque la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in una condizione di adempimento spontaneo.

Digitalizzazione ed e-fattura prioritarie in lotta a evasione

Secondo Padoan, «resta prioritario intensificare la digitalizzazione del sistema economico ed estendere la fatturazione elettronica, considerando che il flusso attuale è di 2,5 milioni di fatture al mese. Si tratta di uno strumento imprescindibile nella lotta all’evasione», ha aggiunto. «L’aumento di fenomeni di illegalità nel settore energetico, con l’evasione delle accise e dell’Iva, ha raggiunto dimensioni allarmanti», ha segnalato Padoan citando le misure al riguardo nel Ddl Bilancio.

Pil: «quadro in netto miglioramento»

Anche il responsabile dell’Economia ha affrontato il tema dello stato di salute dell’economia italiana. «Oggi il quadro generale è in netto miglioramento - ha sottolineato nel suo intervento -. L’economia si sta rafforzando, aumenta la produzione nel settore manifatturiero e nelle costruzioni; prosegue l’espansione delle esportazioni; è aumentata l’occupazione; si è rafforzata la fiducia di famiglie e imprese». Padoan ha parlato di un impegno «eccezionale» per superare la crisi e ha spiegato che «favorire la crescita economica e risanare il profilo della finanza pubblica sono azioni necessarie per costruire le basi di una fiducia rinnovata tra i cittadini e le istituzioni».

© Riproduzione riservata