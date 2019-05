La lezione di Milano e la competitività da non tradire

Rischiavano una dieta slovacca a base di fazu’ová di fagioli e krvavnicky di porco, al cospetto dei 17 ristoranti stellati di Milano, e pertanto i funzionari dell’Ema l’hanno scampata bella con il sorteggio di lunedì. Che ovviamente lascia l’amaro in bocca, perché la dea bendata non ha premiato il dossier tecnico di Milano, incomparabile su Bratislava e nettamente superiore rispetto ad Amsterdam. Ma la vicenda può rivelarsi tutto sommato utile lo stesso se innesca un dibattito sulla geografia economica dell’Italia e sulla necessità di accompagnare e organizzare la competitività delle città da cui poi la ripresa possa diffondersi al resto del Paese.

Che le città siano un motore per la crescita della produttività e un volano per lo sviluppo di tutto il territorio che le ruota attorno è risaputo, in Occidente come nelle economie emergenti. Secondo il fisico Geoffrey West, raddoppiare la dimensione di una città fa crescere la produttività di chi ci lavora (misurata dai salari medi) del 15%. L’Ocse ha stimato che l’effetto è meno importante, tra 2 e 5%, ma comunque significativo: significa che un parigino, per esempio, ha una produttività del 50% superiore a chi vive in una cittadina da 50 mila abitanti, una cifra che magari Balzac non aveva calcolato ma che spiega La Comédie humaine. Certo, anche fenomeni meno desiderati, come la criminalità e l’inquinamento, aumentano, ma sembra valere per le città la stessa legge di Kleiber che per gli organismi viventi: la quantità di risorse necessarie alla sopravvivenza aumenta con la dimensione ma in maniera meno che proporzionale. In altre parole, alla stessa stregua di un elefante che usa le proprie energie in maniera più efficace di un topo (il cuore del primo ha 28 battiti al minuto, quello del secondo 1000), così una grande metropoli consuma meno energie pro capite che un paesino sperduto.

Per questo l’arrivo dell’Ema sarebbe stata una buona notizia per tutta l’Italia del Nord, anche se il migliaio di funzionari del farmaco che sarebbero arrivati a Milano non vanno confusi coi 50 mila posti di lavoro che Amazon prevede di creare col suo secondo quartier generale.

Ma se l’urbanizzazione è buona, non per questo è sufficiente muovere tutta la popolazione in città per far crescere il Pil di una nazione. Il rapporto Spence della Commission on Growth and Development osserva che esiste un ampio consenso che l’urbanizzazione in gran parte segue, piuttosto che anticipare, il takeoff. Cita anche studi empirici che suggeriscono che la distribuzione della popolazione tra le città ha invece conseguenze aggregate: un grado di deviazione standard dalla media (31% della popolazione urbana nella principale città) si traduce in 1,5% meno di crescita annua. Questo perché sono le nazioni politicamente instabili quelle in cui gli abitanti sono più concentrati nella capitale.

A livello internazionale, l’Italia è un caso interessante. Nel G7, è il Paese in cui le città accolgono la quota minore della popolazione – appena il 50%, rispetto all’82% del Giappone e il 63% della Francia; una percentuale che scende al 30% per i centri con almeno 500mila abitanti, contro il 56% in Canada e il 39% in Germania; e in Europa è uno degli Stati con meno urban primacy (predominio di una città sulle altre). Un paradosso, dato che Roma è stata la prima global city nella storia dell’umanità, con una popolazione stimata tra 400mila e 1 milione anime già alla fine del I secolo d.C.

Sarebbe bello disporre di risorse pubbliche illimitate per politiche urbane a 360°, ma sfortunatamente l’Italia non è la Cina. È ingenuo fare finta che tutti territori, tutte le città, abbiano le conoscenze, il capitale umano, la creatività necessarie per competere su scala globale. La tabella, senza nessuna pretesa di scientificità rispetto alla scelta delle variabili, suggerisce che a Roma si mangia molto bene, ma per il resto la leadership della competitività italiana è sempre più saldamente nelle mani di Milano. Come argomentato in un intervento precedente su queste colonne, Roma è probabilmente troppo piccola per svolgere le funzioni trainanti che sono associate a una primate city; ma in compenso essere capitale, oltretutto anche di una nazione molto sui generis come il Vaticano, è molto oneroso per il territorio dell’Urbe.

Non si tratta però semplicemente di privilegiare una città piuttosto che l’altra, quanto fissare un quadro d’intervento. Meglio aiutare le aree metropolitane in ritardo (cui peraltro sono già destinati 71 euro pro capite di fondi Pon Metro, contro 21 euro per le aree più sviluppate), oppure concentrare gli sforzi su quelle che sono vicine al benchmark globale? Meglio far andare più veloci i treni sulla Messina-Siracusa (attualmente sfrecciano a 64km/h), o realizzare rapidamente l’alta velocità Chiasso-Milano per farne la metropolitana con Zurigo? Sarebbe sbagliato pensare che sia una questione di “semplici” quattrini, quando la concorrenza tra territori si alimenta innanzitutto di migliore gestione di servizi pubblici e autonomia nell’organizzazione funzionale. Anche perché una volta consolidata la ripresa a partire dalle città del Nord, la sfida successiva per il Paese sarà diffonderne rapidamente i frutti sulla base di catene nazionali del valore. Promuovendo un policentrismo virtuoso, che rispetti e rinfreschi i principi del federalismo liberal-democratico di Cattaneo. Anche senza l’Ema.

