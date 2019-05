Figc, Malagò prende tempo: aspettiamo elezioni della Lega di A

«La mia posizione è quella di commissariare la Figc, ma c'è un problema di pezzi di carta. Così come sono scritte le regole, se oggi avessimo portato un commissariamento saremmo stati soggetti a un ricorso di questi signori e io non posso esporre il Coni a questo rischio: avrebbero serie possibilità di vincerlo. Non si può finire in quel disastro se il ricorso fosse stato accettato. Aspettiamo le elezioni della Lega di A. Se non vanno a buon termine, riconvocheremo la Giunta».

Questo il pensiero del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta straordinaria. «Non mi sento preso in giro dalla Serie A – ha aggiunto Malagò -. La Serie A adesso è una vittima ma ha la possibilità di dimostrare che conta. Ha un’occasione per dimostrare che vuole cambiare le cose. Loro reclamano un maggiore spazio perché dal loro punto di vista sono il valore economico del mondo del calcio e danno un contributo importantissimo come gettito all'Erario. Nel calcio ci sono problemi strutturali che prescindono dalle persone. Sono 9 le caselle da mettere a posto in Lega A. Se succede in bocca al lupo, auguri calcio, noi non possiamo fare niente, ma sarei dispiaciuto perché penso che andrebbe seguita un'altra strada».

La Giunta del Coni dunque ha preso atto dell’inesistenza di motivi conclamati per commissariare la Figc priva di un presidente dopo le dimissioni date da Carlo Tavecchio. Il presidente Giovanni Malagò seguirà però con attenzione l'evolversi delle elezioni degli organi della Lega di Serie B (al voto domani, quando si dovrebbe trovare una soluzione eleggendo Mauro Balata, l’attuale commissario, nel ruolo di presidente) e della Serie A, la cui assemblea è in calendario per il prossimo 27 novembre.

Tavecchio, che resta commissario della Lega di Serie A in carica fino al prossimo 11 dicembre, aveva indicato nel 30 novembre il termine massimo entro cui si dovrà provvedere alla scelta del nuovo presidente e dell’amministratore delegato. La Lega dei 20 club che partecipano al massimo campionato in origine era stata convocata per discutere del bando dei diritti tv per il triennio 2018/21 e per avere contezza dei nomi dei papabili dirigenti selezionati dalla Egon Zehnder, la società di cacciatori di teste cui si era rivolta un mesetto fa circa.



Al momento, perciò, il Consiglio federale resta in carica e Tavecchio si occuperà della gestione ordinaria fino a nuove elezioni, che dovranno essere indette entro 90 giorni, come ha chiarito Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro ed elemento di spicco sul fronte degli oppositori.

Se qualcosa dovesse andare storto nelle elezioni di Serie A e B, a quel punto, potrebbe concretizzarsi quel malfunzionamento nel consiglio federale, composto per altri versi da Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro, Assocalciatori e Arbitri, che legittimerebbe il Coni a nominare un commissario, senza il rischio di determinare una deriva giudiziaria con ricorsi alla giustizia sportiva o anche al Tar, come paventato da qualche esponente del settore calcistico.

