Visto d’affari per l’Italia rilasciati in 48 ore

La caccia agli investimenti inizia nei consolati e nelle ambasciate italiane e anche sul web. Chi punta all'Italia per aprire un'impresa, magari una startup, fare un investimento o addirittura una donazione può infatti contare su una serie di visti speciali che tagliano tempi e burocrazia. Nel 2016 sono stati ben 166.237 i visti d'ingresso per affari rilasciati dalle nostre rappresentanze agli uomini d'affari non residenti nella Ue. Visti che da ora in poi saranno rilasciati nel giro di 48 ore secondo un preciso impegno preso dalla Farnesina. In più per chi vuole aprire una startup è già operativo un visto rilasciato online nel giro di un mese, mentre è in arrivo un visto lampo per gli investitori anche questo ottenibile via web.

Taglio di tempi e burocrazia

Attrarre nel nostro Paese risorse, capitali, know-how e innovazione attraverso una semplificazione delle procedure di concessione di visto per investitori, uomini d'affari e per chi trasferisce la sua residenza fiscale in Italia. Questo l'obiettivo delle misure che Governo e Farnesina - attraverso la sua Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie -stanno mettendo in campo e che sono al centro di un incontro (“La politica dei visti a sostegno del Sistema Italia”) organizzato dal ministero degli Esteri per la business community italiana e internazionale. In particolare il visto per affari – nel 2016 ne sono stati concessi 166mila - consente al suo titolare (cittadino non Ue) di soggiornare in Area Schengen per un periodo massimo di tre mesi al fine di condurre trattative e sviluppare rapporti economico-commerciali. La sfida della Farnesina ora è quella di rilasciare questi visti d'ingresso in 48 ore. Le domande di visto saranno trattate dagli uffici consolari con carattere d'urgenza e senza necessità di previo appuntamento e inoltre per questa categoria di richiedenti sono istituiti sportelli e canali di comunicazione riservati.

I visti speciali

Per chi punta all'Italia per i suoi affari sono disponibili anche dei visti speciali: dal nuovo “Investor Visa for Italy”, il visto per chi vuole investire in Italia, che sarà operativo nelle prossime settimane all' “Italia Startup Visa” per chi vuole avviare una startup nel nostro Paese operativo dal 2014 con già oltre 160 autorizzazioni rilasciate a startupper non europei. La procedura è tutta online e gratuita con la candidatura che viene valutata da un comitato speciale del Mise il quale a sua volta dà una risposta nel giro di 30 giorni. Sulla stessa scia anche il visto per investitori ottenibile entro 30 giorni presentando on line i documenti necessari. Il nuovo visto per investitori apre le porte al riconoscimento di un permesso di soggiorno biennale rinnovabile per altri tre a patto che l'investitore straniero (non cittadino Ue) dimostri di voler acquistare titoli di Stato italiani (per almeno 2 milioni) o investire nel capitale di un'impresa italiana (almeno 1 milione di euro) o di una start up (minimo 500mila euro). Benvenute anche le donazioni filantropiche in cultura ed educazione (per almeno un milione).

