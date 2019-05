Rigopiano: 23 avvisi di garanzia, indagato anche ex prefetto Pescara

Sono in corso notifiche da parte della Procura di Pescara di 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell’Hotel Rigopiano travolto lo scorso 18 gennaio da una valanga che ha provocato 29 morti. Gli avvisi di garanzia sono in corso di notifica presso il comune di Farindola (Pescara), la Provincia di Pescara e la Prefettura.

Tra gli indagati ci sono anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, e numerosi dirigenti pubblici. Provolo era stato trasferito a Roma nelle scorse settimane: sarà interrogato il 12 dicembre a Pescara.

L'ex prefetto: dispiaciuto, mastico amaro

«Mastico amaro» ha dichiarato l'ex prefetto raggiunto oggi dall'avviso di garanzia. «Noi abbiamo lavorato - ha detto Provolo - se uno mi chiede se si potevano fare le cose meglio, beh, tutto può accadere. Ma l'essenziale è stato fatto, quindi questa cosa un po' mi ferisce».

Omicidio e lesioni plurime

Tra i reati ipotizzati dalla Procura guidata dal capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, ci sono quelli di omicidio e lesioni plurime colpose per tutta la catena dei soccorsi, che va dagli indagati della prefettura al Comune di Farindola. Per gli altri indagati sono ipotizzati anche i reati di falso e abuso edilizio. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, furono l'asfissia e i violenti traumi la principale causa di morte delle 29 persone coinvolte nel crollo dell'hotel.



Questo l’elenco degli altri indagati: Bruno Di Tommaso, Paolo D'Incecco, Mauro Di Blasio, Enrico Colangeli, Pierluigi Caputi, Carlo Giovani, Vittorio Di Biase, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio, Andrea Marrone, Luciano Sbaraglia, Marco Del Rosso, Massimiliano Giancaterino, Antonio De Vico, Antonio Sorgi, Giuseppe Gatto, Giulio Honorati, Tino Chiappino, Leonardo Bianco, Ida De Cesaris.

L’ex prefetto indagato per ritardi nei soccorsi

Provolo, e gli altri due funzionari Ida De Cesaris e Leonardo Bianco, sono indagati dalla Procura di Pescara perché «pur nella consapevolezza che quanto meno dal 16 gennaio la provincia di Pescara era in stato d’emergenza», in quanto la stessa Prefettura aveva inviato nota alla Presidenza del Consiglio e al ministero degli Interni, «soltanto all’esito della riunione in Prefettura del comitato dell’ordine pubblico alle ore 10,00 del 18 gennaio, invitava gli operatori della Prefettura a scendere nella sala della protezione civile determinando non prima delle ore 12.00 la reale operatività del Centro Coordinamento Soccorsi in forza della effettiva apertura della sala operativa della Sala Provinciale prima non funzionante». Nell’ordinanza della Procura quindi si legge che «ormai troppo tardi, solo alle ore 18.28 del 18 gennaio», il prefetto si attivava «nel chiedere l’intervento di personale e attrezzature dell’Esercito Italiano per lo sgombero della neve nei paesi montani della provincia di Pescara» e altre turbine alla Regione Abruzzo. La valanga che ha travolto il resort di Rigopiano è arrivata poco prima delle ore 17,00, ma questo ritardo nell’attivare i soccorsi ha fatto sì che fossero determinate le condizioni per cui la strada provinciale dell’hotel fosse impercorribile per ingombro neve, di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti in detto albergo di allontanarsi, tanto più allarmati dalle

scosse di terremoto della giornata».

Ritardi nell'attivazione della Carta delle valanghe

I funzionari della Regione Abruzzo sono indagati perchè «sebbene incombesse su di loro» la responsabilità di realizzare la Carta delle valanghe per l'intero Abruzzo, «non si attivavano in alcun modo nemmeno predisponendo apposite, doverose, richieste di necessari fondi da stanziare nel bilancio regionale», per realizzare la Carta. Documento che, se presente, avrebbe comportato il riconoscimento della località di Rigopiano come «esposta a tale pericolo di valanghe». Questa assenza, si legge nell'ordinanza della Procura , «ha fatto sì che le opere già realizzate dell'hotel in seguito ai permessi di costruzione del Comune di Farindola non siano state segnalate dal sindaco» alla Regione. Se così fosse stato, il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e valanghe avrebbe deciso «l'immediata sospensione di ogni utilizzo in stagione invernale dell'albergo, fino alla realizzazione di interventi di difesa antivalanghiva della struttura, dighe di deviazione, reti, deflettori da vento, ombrelli da neve».

I permessi edificatori non potevano essere rilasciati

Nell'ordinanza vengono messe in luce anche le vicende urbanistiche dell'hotel, con l'iscrizione nel registro degli indagati anche dei due sindaci che hanno preceduto Ilario Lacchetta, ossia Massimiliano Giancaterino e Antonio De Vico, e che insieme ai dirigenti comunali e al geologo Luciano Sbaraglia hanno permesso la costruzione della struttura, oltre che della proprietà del resort. Gli esponenti del comune sono indagati, nonostante le molte relazioni storiche su valanghe, per non aver mai preso in esame di «adottare un nuovo Piano Regolatore Generale, che laddove emanato avrebbe di necessità individuato a Rigopiano un sito esposto a forte pericolo di valanghe sia per ragioni

morfologiche che storiche». Se così fosse stato, il comune non avrebbe potuto rilasciare i permessi per la ristrutturazione dell'hotel, «permessi che in presenza di un corretto Prg e di corretto Piano Emergenza comunale non sarebbe stato possibile rilasciare con conseguente impossibilità edificatoria».

L'avvocato del sindaco: bene estensione indagini a Regione

«Prendiamo atto con soddisfazione che il campo d'indagine sulle responsabilità per la tragedia sia stato esteso ai vertici della Regione Abruzzo» hanno commentato gli avvocati Cristiana Valentini, Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri, che assistono il sindaco Lacchetta, il tecnico comunale, Enrico Colangeli, e il Comune di Farindola, coinvolti nell'inchiesta sul disastro.

«Siamo certi - aggiungono i tre legali - che questo contribuirà in maniera significativa alla scoperta della verità».

I legali delle famiglie: speriamo in giustizia per vittime

Anche l'avvocato Romolo Reboa, che assiste il superstite Giampaolo

Matrone e i familiari di Valentina Cicioni, Marco Tanda e Jessica Tinari, tre delle 29 vittime del disastro, esprime «massima soddisfazione che la magistratura abbia fatto il suo lavoro e che ci sia la speranza di dare giustizia alle povere vittime».

