Sicilia, indagato deputato Ars Luigi Genovese (FI). Maxisequestro di beni alla famiglia

Non più tardi del 6 novembre, a elezione certa, con il potentissimo papà Francantonio e la mamma, Luigi Genovese aveva festeggiato l'elezione all'Assemblea regionale siciliana sulle note di “We are the champions”. Con loro una massa osannante a cantare e brindare alzando i calici.

Neppure 20 giorni dopo la Guardia di finanza di Messina, delegata dalla Procura del capoluogo, ha messo i sigilli ad un patrimonio valutato una trentina di milioni e ricondotto da investigatori e inquirenti tanto a lui quanto al padre, avvocato, ex sindaco di Messina e deputato transitato nel corso delle vicende giudiziarie dal centrosinistra a Forza Italia. Nelle file di questo ultimo partito è stato recentemente eletto il figlio con 18mila voti.



I finanzieri di Messina, agli ordini del comandante Jonathan Pace, hanno messo i sigilli a società di capitali, conti correnti, beni mobili ed immobili e azioni riconducibili all'ex deputato, al figlio Luigi e ai più stretti familiari. Il tutto per un valore di circa 100 milioni. Le ipotesi di reato sono riciclaggio, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta di beni. Il decreto è stato emesso dal Gip Salvatore Mastroeni.



Le indagini hanno consentito alla Gdf di trovare fondi esteri per 16 milioni, schermati da una polizza accesa attraverso un conto svizzero presso la società Credit Suisse Life Bermuda Lt. Fondi in parte trasitati presso una banca di Montecarlo ed intestati ad una società panamense (Palmarich Investments) controllata da Francantonio Genovese e dalla moglie Chiara Schirò e in parte (oltre sei milioni) trasferiti in contanti in Italia direttamente da Genovese attraverso spalloni.

Le verifiche sui redditi di Francantonio Genovese e del padre Luigi (stesso nome del nipote appena eletto all'Ars) secondo la Gdf e gli inquirenti non consentivano di considerare compatibile il patrimonio con le entrate dichiarate. Da qui la contestazione del reato di riciclaggio derivante quantomeno da evasione fiscale.



Dopo che la signora Schirò aveva aderito alla voluntary disclosure per la parte che le competeva, sono emersi ulteriori illeciti secondo la ricostruzione dell'accusa. Dopo che, a partire dallo scorso anno, a Genovese erano stati notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate alcuni avvisi di accertamento per oltre 20 milioni derivanti dalla conclusione di verifiche fiscali, le indagini hanno messo in luce un'ulteriore attività di riciclaggio finalizzata anche a frodare l'Erario. Gli indagati, secondo l'accusa, avvalendosi di alcune società, hanno compiuto diverse operazioni immobiliari per trasferire ad altri soggetti immobili e disponibilità finanziarie di Francantonio Genovese. L'intento era quello di eludere il possibile sequestro di 16 milioni, provento del riciclaggio e per sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e delle sanzioni. Nel frattempo il conto era salito a 25 milioni.

L'ex deputato dunque, nel tentativo di sfuggire al sequestro, si è spogliato di ogni bene mobiliare e immobiliare che deteneva attraverso la società schermo Ge.Fin. srl (ora L&A Group srl) e Ge.Pa srl, di cui aveva rispettivamente il 99% e il 45% delle quote sociali, trasferendo tutto al figlio Luigi, con il denaro proveniente dal precedente riciclaggio.

