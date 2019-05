Tax credit al 2020 per riqualificare le strutture turistiche

Per chi lavora nel turismo ci sarà più tempo per approfittare del corposo credito d’imposta introdotto dal Governo per provare ad ammodernare e alzare la qualità delle strutture ricettive del nostro Paese. Non solo alberghi – primi destinatari di questa misura – ma anche agriturismi (dall’anno scorso) e campeggi (la possibile new entry di quest’anno). È infatti pronta a entrare in manovra la proroga fino al 2020 del tax credit per la riqualificazione delle strutture turistiche che finora ha fatto il pieno di domande (soprattutto al centro Nord) con oltre il doppio delle richieste rispetto a quelle soddisfatte con le risorse stanziate.

L’allungamento di due anni – il beneficio fiscale si sarebbe concluso nel 2018 – è contenuto in emendamento che ha la “benedizione” del Governo con il quale le imprese del turismo potranno sfruttare il bonus del 65% su quanto speso per ridare smalto alle strutture ricettive. Con un menù di possibili interventi (già allargato dalla manovra dell’anno scorso) che varia dalla più classica ristrutturazione degli immobili – con un occhio all’efficientamento energetico e agli interventi antisismici – fino al rinnovo degli arredi. La modifica alla legge di bilancio che lascia inalterate le condizioni e i paletti già previsti – a partire dalla soglia massima di spesa fissata a 200mila euro – prevede come detto dal 2018 l’ampliamento della platea dei beneficiari estendendola alle «strutture ricettive all’aperto» (il turismo open air dei campeggi).

E stanzia per le coperture dell’agevolazione fiscale altri 15 milioni per il 2020, 30 milioni per il 2021 e 15 per il 2022. Una iniezione di risorse che porta alla sostanziosa cifra di 460 milioni la dote messa in campo dal 2014 (compresi gli incentivi per la digitalizzazione delle imprese turistiche) per riqualificare la nostra offerta turistica. Se la modifica farà il suo ingresso nella manovra entro 60 giorni il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo aggiornerà il regolamento applicativo del bonus. A spingere il Governo a prorogare questo credito d’imposta – che va ricordato non è cumulabile con altri incentivi simili (a partire dal sismabonus) – è stato anche il “tiraggio” dell’incentivoche ha visto negli anni passati un boom di richieste del credito d’imposta, come dimostra un monitoraggio del Mibact ricordato nella relazione che accompagna l’emendamento.

Nel 2015, primo anno di vita del bonus (sulle spese effettuate nel 2014), le richieste arrivate valevano 91 milioni (rispetto ai 20 milioni disponibili). Cifra simile anche nel 2016 (90 milioni ) superiore sempre alle disponibilità salite a 50 milioni, mentre nel 2017 le richieste hanno raggiunto i 107 milioni (a fronte di 50 milioni di plafond). Insomma oltre la metà delle domande non è stata soddisfatta. In tutto, nei primi tre anni, sono stati finanziati circa 5mila interventi con Trentino, Emilia e Veneto in cima alle graduatorie. «Questo bonus funziona molto bene – avverte il Dg turismo del Mibact, Francesco Palumbo – meglio di quello per la digitalizzazione per il quale non abbiamo speso tutte le risorse a disposizione. Per questo, visto che l’innovazione e il digitale sono ineludibili per il settore, stiamo lavorando per attivare delle reti d’impresa nel turismo che possano approfittare degli incentivi del piano Impresa 4.0».

