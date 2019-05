Gentiloni in Africa: tappe in Tunisia, Angola, Ghana e Costa d’Avorio

Migranti e rapporti commerciali, con un occhio alle soluzioni promosse dalle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Libia. Due temi che in Africa sono strettamente connessi: il rilancio dell’economia dei paesi di origine e di transito dei flussi pu, in un’ottica di medio lungo termine, ridurre il numero degli africani che si mettono in viaggio per raggiungere l’Europa. questo il punto di partenza della visita, o meglio delle visite, che il presidente del Consiglio effettuer nei prossimi giorni nel continente. Partito nel tardo pomeriggio da Roma e giunto in serata a Tunisi, la missione di Gentiloni avr quattro tappe: Tunisia da oggi fino a domenica, Angola luned, Ghana marted. Ultima destinazione, mercoled prima di tornare in Italia, la Costa d’Avorio, per il Quinto Vertice Ue-Unione Africana.

A Tunisi l’incontro con il premier Chahed: sul tavolo l’aumento degli sbarchi

Sabato il premier incontrer il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, quello dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisino Mohammed Ennaceur e, in tarda mattinata, il primo ministro Youssef Chahed. Al termine di questi colloqui pi istituzionali il premier, che stato nel paese gi da ministro degli Esteri del governo Renzi, vedr i rappresentanti della societ civile tunisina, le ong, e della comunit imprenditoriale italiana. Negli incontri con i rappresentanti delle istituzioni Gentiloni confermer l’intensa amicizia e il sostegno convinto al paese. Sar poi inevitabile parlare di migrazione, considerata la crescita delle partenze dalla Tunisia che si registrata nell’ultimo periodo. Nel corso del terzo quadrimestre del 2017, sottolinea infatti un report dell’Unhcr pubblicato di recente, fortemente aumentato il numero di migranti arrivati sulle coste italiane partendo dalla Tunisia, dalla Turchia e dall’Algeria. Mentre calato il flusso dalla Libia: 21.700 persone giunte da quel paese tra luglio e settembre, il numero pi basso degli ultimi quattro anni per lo stesso periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio discuter con il suo collega tunisino di come arginare le partenze dalla Tunisia verso le coste italiane, soprattutto della Sardegna.

Vertice con Salam sulla road map per la Libia

Domenica Gentiloni incontrer, sempre a Tunisi, Ghassam Salam, l’inviato speciale del Segretario generale Onu in Libia. Oltre che di gestione dei migranti, sar l’occasione per un aggiornamento del processo promosso dalle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Libia (che l’Italia appoggia): il 17 dicembre scadr l’accordo sottoscritto nel dicembre del 2015 a Skhirat, in Marocco. Quell’intesa aveva previsto la creazione di un governo di unit nazionale guidato da Fayez Serraj. La roadmap, meglio conosciuta come “piano d'azione” che Salam ha presentato a settembre e che stata adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede la nascita di un Consiglio presidenziale a tre (quante sono le principali anime geografico-tribali della Libia) che abbia le funzioni di capo di Stato con quasi le stesse prerogative attuali ma concentrate in un presidente e due vice invece dei nove componenti esistenti ora. L’incontro con Salam fornir l’occasione per chiarire le prossime tappe del progetto. Dopodich il premier visiter il Museo del Bardo, che il 18 marzo del 2015 stato oggetto di un attentato terroristico.

Con l’Angola 600 milioni di interscambio

Dopo la Tunisia, il premier raggiunger l’Angola: luned sar a Luanda, dove incontrer il neo presidente della Repubblica di Angola, Joo Loureno. Il capo del Governo visiter un centro operativo Eni a Luanda. Con questo paese l’Italia ha un interscambio di 600

milioni. Oltre agli idrocarburi, le imprese italiane sono attive nei settori dei trasporti e delle costruzioni.

Mercoled il vertice Ue - Unione africana

Il giorno dopo, marted, il premier sar ad Accra, in Ghana, dove verr il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Akufo Addo. Nel pomeriggio Gentiloni visiter la piattaforma Eni “John Agyekum Kufuor”. solida la

presenza imprenditoriale italiana in questo paese: un’economia in forte

crescita e politicamente stabile, dove si segnala un aumento del 30% in due anni dell’export italiano. Infine, mercoled, la Costa d’Avorio: il premier sar ad Abidjan, dove parteciper alla Quinto Vertice Ue-Unione africana. Sar quella l’occasione per affrontare alcuni temi strategici nei rapporti tra i paesi dei due continenti: immigrazione e sicurezza, ma anche ambiente e commercio. Al vertice, a cui parteciperanno i principali leader europei (Emmanuel Macron, Angela Merkel e Mariano Rajoy) e i vertici Ue (Jean Claude Juncker, Antonio Tajani e Federica Mogherini), Gentiloni metter in evidenza la necessit di mettere in campo una politica estera pi attenta all’Africa, che si dovrebbe sviluppare anche sulla base di investimenti per un cambiamento strutturale di quel continente, a cominciare da educazione e training. Solo cos l’Europa, e l’Italia che in prima linea nella gestione dei flussi, pu dare una risposta alla sfida dei migranti.

