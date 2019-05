Renzi apre la Leopolda: «Ancora qua con migliaia di persone»

«Tutti gli anni ci dicono: non ci sarà nessuno, Renzi solo come un cane...e ogni anno vengono migliaia di persone diverse con idee da condividere e progetti da confrontare. Per parlare di politica tra persone diverse ma in libertà». Così Matteo Renzi ha aperto nella serata di venerdì l’ottava edizione della Leopolda, la kermesse fiorentina. «Dieci anni fa dicevano che la Leopolda sarebbe stata oscurata dalla nascita del partito di...Gianfranco Fini. Sono passati 10 anni e noi siamo ancora qua». «Stasera - ha spiegato l’ex premier - cominceremo con la lotta alle fake news e per la verità poi domani avremo circa 90 tavoli e da ogni tavolo vorrei una proposta concreta. Quanto fatto nei Mille giorni, piaccia o no, non ce lo porta via nessuno, l’Italia era in crisi e sta uscendo. Ora basta con il ricordo dei mille giorni, facciamo proposte per il futuro».

Non partecipano i padri nobili Veltroni e Prodi

«Tutti protagonisti, non spettatori», dunque. È questo uno degli slogan usati dal segretario del Pd per lanciare la kermesse, “L8-In/Contro”, la tradizionale kermesse nell’ex stazione che Leopoldo II fece costruire a Firenze tra il 1841 e il 1848. La manifestazione chiuderà domenica. Resteranno fuori dalla stazione sia i padri nobili, da Walter Veltroni a Romano Prodi, sia i potenziali alleati come Pisapia e Alfano. Il Professore, oggi a Firenze, prima ha finto di non sapere della kermesse poi ha aggiunto: «Non vedo perché mi dovessero invitare: è una roba da giovani, m'han detto...».

La scenografia del palco: due scrivanie con pc portatili appoggiati

Nella serata di apertura due semplici scrivanie sul palco, con lampade accese e computer portatili appoggiati sopra. Un divano con davanti un tavolino basso, da salotto, altri computer. In pratica, una stanza di coworking: spazio simbolo dei giovani di oggi.

La kermesse dà il via libera alla campagna elettorale per le politiche

Il segretario del Pd quest’anno ha le mani più libere rispetto alle edizioni in cui era presidente del Consiglio e infatti ha presentato la Leopolda come «poco governativa e molto vecchio stile». Di fatto la manifestazione ha dato il via alla campagna elettorale per le politiche. Renzi sa che deve fare di tutto per portare nell’alleanza del centrosinistra sia Pisapia sia Ap. E se ai centristi promette il bonus bebè, a Campo Progressista dà garanzie sul superamento del superticket ma soprattutto sostiene che ci siano i numeri per approvare il biotestamento e non si scandalizza all'idea della fiducia nonostante sia un tema etico. La reunion con gli ex dem di Mdp è ormai data per persa da tutti.

Biotestamento, Renzi: «Ci sono numeri in Parlamento». E apre sulla fiducia

Nel pomeriggio, parlando con i giornalisti sul treno che lo stava portando in varie tappe della Toscana, il segretario del Pd ha affrontato il tema del biotestamento. «Io credo - ha detto - che sul fine vita ci siano i numeri in Parlamento e che la maggioranza del mondo cattolico sia d’accordo». Renzi si è dichiarato «astrattamente favorevole» al ricorso al voto di fiducia. L’apertura del segretario Pd sul biotestamento prima della fine della legislatura è arrivata dopo la tappa a Montevarchi (Arezzo), dove Renzi ha incontrato Paola Nepi, una malata di Sla nota per le sue poesie e il suo libro “Le mani addosso”. «È stata una esperienza toccante - ha detto Renzi - Paola parla con un filo di voce e chiede la legge sul fine vita. Mi ha detto «ora anche voi cattolici la dovete fare, perché ve lo chiede il Papa».

Lupi: no a biotestamento, non accettiamo fiducia

«Una legge del genere nelle ultime battute della legislatura - ha osservato Renzi - passa se si batte l’ostruzionismo. L’impressione, dall’esterno, è che l’ostruzionismo lo si batta solo apponendo la fiducia, che però pone dei problemi critici, sia da parte di chi ne contesta l’eccesso di ricorso, sia da parte di chi ne contesta l’apposizione su temi etici. Io l’ho apposta sulle unioni civili, quindi astrattamente sono favorevole. Poi bisogna trovare i numeri in Parlamento». Ma a stretto giro è arrivata la chiusura dei centristi di Ap. «Ribadisco il nostro no allo ius soli e al biotestamento, sui quali non accetteremo la fiducia» ha affermato il coordinatore di Ap Maurizio Lupi nel suo intervento alla Direzione del partito. Ed è di oggi la notizia che la Direzione di Ap ha votato a larga maggioranza (tre i voti contrari) la proposta di Angelino Alfano di avviare un’istruttoria per approfondire ulteriormente le due ipotesi in campo in vista delle Politiche: quella di andare da soli o quella di un’alleanza con il Pd.

La prossima settimana il calendario dei lavori in Senato

Il nuovo incontro tra il Pd e Campo Progressista non è stato risolutivo. Il movimento di Pisapia apprezza gli intenti programmatici ma chiede un segnale qui e ora: la calendarizzazione immediata dello ius soli e del biotestamento. Mettere a punto il calendario dei lavori d’Aula da qui alla fine della legislatura non è impresa facile. Con il Pd strattonato a destra da Ap e a sinistra da Cp. Così si continua a discutere e a far di conto. Soprattutto al Senato, dove i numeri per la maggioranza sono risicati. Anche se i tempi si fanno sempre più ristretti: entro la prossima settimana dovrà essere convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo per predisporre l’ordine del giorno dell'Aula almeno fino a Natale. Ed è in quell'occasione che la maggioranza dovrà far conoscere le sue intenzioni e calare le carte, a prescindere dalle dichiarazioni di buona volontà.

Ipotesi fiducia sullo ius soli

Ad oggi, viene considerata un priorità, almeno tra i Dem, lo ius soli. Così nel Pd si fanno calcoli e si stringono accordi affinché l'Assemblea di Palazzo Madama voti almeno sullo ius soli la fiducia che il governo potrebbe chiedere sul disegno di legge. Anche solo per ottenere quelle «assenze provvidenziali» che tanti voti di fiducia hanno salvato. Ma la linea è quella che senza certezze dei numeri non la riserva sulla fiducia non sarà sciolta. Al momento, invece, si esclude l’ipotesi fiducia per il biotestamento (nonostante le parole del Papa sul fatto che alla fine debba essere sempre il paziente a decidere, ndr). E non solo perché si tratta «di una questione di coscienza», ma anche perché ci potrebbero essere sul tema «maggioranze trasversali» che con la fiducia metterebbero il governo a rischio.

Verso l’ok alla riforma del regolamento del Senato

Nella corsa verso la fine della legislatura, il primo provvedimento che potrebbe essere messo subito all’odg del Senato al termine della sessione di bilancio è però la riforma del Regolamento (che in realtà si potrebbe votare anche durante l’esame della Manovra non contenendo voci di spesa). Sul testo licenziato dalla Giunta per il Regolamento c'è un accordo a “360 gradi”, come conferma il relatore Roberto Calderoli. E volendo potrebbe essere approvato in una seduta. Oltre a questi provvedimenti, c'è chi non esclude ancora il via libera al ddl sui vitalizi, cambiando però il testo messo a punto da Matteo Richetti. Ma per far questo ci vorrebbe una volontà politica concreta visto che poi dovrebbe tornare alla Camera e i tempi stringono. Con le elezioni politiche previste al momento in una data tra il 4 e il 18 marzo.

© Riproduzione riservata