Csc, probabile rialzo delle stime del Pil per il 2018

Per l’Italia «gli indicatori disponibili sono coerenti con una variazione del Pil dell’1,5% nel 2017 nonostante la debolezza del fatturato dei servizi. Resta probabile il rialzo delle stime per il 2018». È quanto si legge nella Congiuntura Flash, l’analisi mensile del Centro studi di Confindustria pubblicata oggi. Il report sottolinea come «l’export sia in espansione principalmente grazie alle vendite extra-Euro area. L’attività industriale ha un abbrivio molto positivo e gli investimenti mostrano un elevato slancio». Viene tuttavia messo in evidenza che «il credito bancario rimane una zavorra: la dinamica annua dei prestiti alle imprese è peggiorata.

Il buon andamento dell’occupazione sostiene i consumi

Commenti positivi per il «buon andamento dell’occupazione» che «sostiene l’ottimismo e il reddito delle famiglie, alimentando i consumi che hanno un passo coerente con il reddito disponibile». Con uno scenario internazionale così favorevole e con la pronta reazione delle imprese agli stimoli - sottolinea il report - saranno decisive le scelte fatte dopo il voto politico per chiudere il divario di crescita italiano con il resto dell’Area euro». Per adesso, aggiunge CsC, «l’anticipatore Ocse è aumentato dello 0,18% in settembre (da +0,16%, 6° incremento consecutivo) e suggerisce una crescita più sostenuta del Pil dall’inizio del 2018».

PMI: PIL IN CRESCITA NEL 4° TRIMESTRE

Italia, indici e var. % sul periodo precedente, soglia 50 = nessuna variazione congiunturale, dati trim. destagionalizzati a prezzi costanti (Note: * 4° trimestre 2017: PMI di ottobre - Fonte: elaborazioni CSC su dati Istat e Markit)

I consumi non prendono quota

Non prende invece quota la dinamica dei consumi in Italia. In ottobre - rileva l’indagine - le immatricolazioni di auto sono rimaste stabili su settembre; +0,7% l’acquisito nel 4° trimestre da +3,4% nel 3°. L’indice ICC (Confcommercio) è sceso dello 0,2% (+0,3% in estate), mentre la fiducia è aumentata per il 5° mese di fila (+0,5 punti dopo +4,4 a settembre), spinta da giudizi e attese sulla situazione economica delle famiglie e sull’opportunità attuale di risparmio. Il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di consumo si è attestato sui livelli del 3° trimestre.

Andamento investimenti molto positivo

«Molto positivo» l’andamento degli investimenti. Stando agli indicatori congiunturali, nel 3° trimestre sono cresciuti a un passo più spedito gli acquisti di macchinari e attrezzature (+2,0% nel 2°): la produzione di beni strumentali è avanzata del 2,8% (da +2,4% nel 2°); gli ordini interni di macchine utensili in estate sono cresciuti del 68,2% tendenziale (+28,5% nel 2°, Ucimu). Anche nel 4° trimestre si preannuncia un incremento elevato: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni strumentali, che anticipa la dinamica degli investimenti, è salito a -4,0 in ottobre, da -7,3 nel 3° trimestre e -13,3 nel 2°; la fiducia nei settori edile e manifatturiero è elevata e in miglioramento.

Export in espansione

Le esportazioni sono aumentate nel terzo trimestre in tutti i principali comparti: beni intermedi (+2,0%), di consumo (+1,7%) e, in misura minore, strumentali (+0,3%), assorbiti dalla domanda interna. Invariate le vendite intra-Euro area (dopo +2,7% nel 2o trimestre); sono ripartite, invece, quelle extra-area (+2,1%, dopo -1,0%); i mercati di destinazione più dinamici sono stati Cina, Usa, Russia, Turchia e Sud America. In ottobre l’export extra-area ha corretto dell’1,3% in valore su settembre (comunque +1,3% sul 3° trimestre). L’export italiano - sottolinea l’indagine CsC - continuerà a beneficiare della robusta dinamica degli scambi mondiali. Buone indicazioni per la fine del 2017 vengono dagli indicatori qualitativi sugli ordini manifatturieri esteri: in ottobre a 57,0 la componente PMI e +2,6 punti sul 3o trimestre il saldo dei giudizi delle imprese.

Aumentano gli occupati

Seppur sostanzialmente stabile in settembre, spiega l’indagine, il numero delle persone occupate in Italia è salito ancora nella media del trimestre estivo: +121mila rispetto al trimestre precedente (+0,5%), +286mila complessivamente nei primi nove mesi dell’anno. Continuano a crescere gli occupati dipendenti: +330mila unità tra gennaio e settembre, di cui +54mila a tempo indeterminato e +276mila a termine. Nello stesso periodo gli indipendenti sono calati di 44mila unità.

Il nodo del sostegno del credito alle aziende

Alle imprese italiane, conclude CsC, continua a mancare il sostegno del credito: la dinamica annua dei prestiti, tenuto conto di cartolarizzazioni e altre cancellazioni dai bilanci bancari, è scivolata a -0,6% a settembre (-0,1% in agosto). Lo stock di sofferenze lorde è fermo a 121 miliardi, dopo la riduzione negli scorsi mesi (144 a maggio) e sono stabili anche quelle al netto delle rettifiche (66 miliardi relativi a imprese, famiglie e altri settori); ma i flussi si sono ridotti, grazie alla crescita economica, e ciò aiuterà il decumulo dello stock. Il tasso pagato dalle aziende sui nuovi prestiti è ai minimi (1,4% a settembre, da 1,6%), favorendo la domanda.

SOFFERENZE IN ITALIA: DECUMULO IN PAUSA, MA FLUSSI AI MINIMI

Imprese, miliardi di euro e valori % (Note: * flusso di sofferenze su stock di prestiti; medie mobili a 12 mesi - Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia)

