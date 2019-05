Messi con il Barca fino al 2021, clausola rescissoria a 700 milioni

Leo Messi giocherà col Barcellona fino al 2021. L'ufficialità del rinnovo del più forte giocatore del mondo è arrivata oggi sul sito del club blaugrana che ha fissato in 700 milioni la clausola rescissoria della 'Pulce'. Arrivato al Barcellona 13enne, proveniente dal Newell's Old Boys, ed esordito in prima squadra a 16 anni, al termine del nuovo contratto Messi avrà vestito la casacca azulgrana per 17 stagioni. Le trattative per il rinnovo del contratto del numero 10 argentino erano in corso dalla scorsa estate. Da tempo definita la scadenza del nuovo contratto, fino ao 2021, quando la “pulce” avrà 34 anni. Pochi dettagli sull’ammontare del suo compenso: nel luglio scorso di parlava di 30 milioni a stagione con una clausola da 300 milioni. Alcuni osservatori ritengono che, in attesa di conoscere informazioni ufficiali, l’innalzamento a 700 milioni potrebbe far pensare a un gettone annuale inferiore ai 30

Con il Barcellona Lionel Messi nella sua carriera ha vinto (finora) otto titoli nazionali della Liga, quattro Champions Leagues, cinque Copa del Rey, sette Super Coppe spagnole, tre Super Coppe europee e tre Coppe del Mondo per Club. His 30 titles are tied with teammate Andrés Iniesta for most in Club history. Individualmente la “pulce” ha vinto cinque volte il pallone d’oro, più di chiunque altro nella storia, quattro premi Pichichi awards come capocannoniere del massimo campionato spagnolo e per quattro volte la Scarpa d’oro.

