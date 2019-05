Tutte le indicazioni per collezionare

La passione per l’arte può trasformarci in collezionisti, talvolta lo si diventa perché si eredita un gruppo di opere comprate in precedenza dai nostri nonni o genitori. La prima cosa da considerare è quanto rispecchia il nostro gusto e cosa vorremmo cambiasse o entrasse nella raccolta. Spesso per comprendere queste cose bisogna anche studiare il periodo che ci interessa e gli autori, sicuramente vedere tanta arte (mostre, fiere, musei, ecc.) perché a voler unire l’investimento alla passione le variabili che entrano in gioco sono diverse. L’acquisto o la vendita richiede competenze: se si acquista prima di tutto bisogna effettuare una due diligence sia sull’opera prescelta che sulla documentazione relativa alla provenienza, all’autenticità e allo stato di conservazione (richiedere il condition report). Il mercato di un’opera più si allarga da locale a internazionale più ne accresce il valore. Naturalmente andranno valutate le offerte dei diversi operatori (aste e gallerie) e gli oneri fiscali a secondo del paese di scambio. Se, invece, si possiede un’opera, se non è stato ancora realizzato bisognerà fare un inventario della collezione e possibilmente un catalogo; la valutazione ha un’importanza costante, senza eccedere, ma avere ogni cinque anni il polso dei valori reali dell’opera (stima di mercato) è sicuramente una buona abitudine, anche perché questo ci consentirà di proteggere il bene con una polizza e aggiornarne costantemente i valori, condividendoli con la compagnia attraverso una stima accettata. Il gusto e la moda possono influenzare i valori e ricordiamoci sempre che il valore economico non sempre riflette quello artistico e culturale.

Nel caso si tenga la collezione in casa sarà utile munirsi di impianti di sicurezza e di una corretta climatizzazione, se, invece, è in deposito scegliere il caveau che ne garantisca la migliore conservazione e custodia. In caso sia necessario un restauro, bisogna sapere valutare se, come o quando intervenire individuando i conservatori più idonei.

Un altro passaggio importante, man mano che la collezione cresce, è la scelta della migliore struttura di governance per garantire i corretti passaggi generazionali (trust, fondazioni, ecc.). Infine è fondamentale definire le strategie di valorizzazione delle opere per immaginare una loro rivalutazione. Quali i fattori decisivi?

Una coerenza del corpus artistico e una storia della raccolta, contratti d’acquisto e documenti su autenticità e provenienza; conoscere se vi sono vincoli sulle opere in base al Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e modifiche); avere attestati o licenze per la libera circolazione internazionale delle opere e la loro esportabilità (art. 65 e ss. del Codice dei beni culturali); richiedere all’autore la riproducibilità delle opere (legge diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633) e valorizzarle attraverso prestiti a mostre e musei, non sottovalutare il trasporto al fine di proteggere il valore delle opere. La collezione è un corpus in divenire e va seguita con cura e spesso ha bisogno di molti esperti.

