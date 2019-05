Nella luccicante Abu Dhabi brilla solo la stella Mercedes

A Stoccarda e Brackley si celebra la fine della stagione 2017 con un gran premio negli Emirati Arabi dominato in qualifica e in gara da Bottas e concluso con una doppietta dove Hamilton, secondo, ha tenuto a debita distanza Vettel, dimostrando di aver meritato i due titoli mondiali nei costruttori e nei piloti, già messi in saccoccia da tempo.

Niente “thrill”, insomma, causa pista notoramente poco propensa a lasciare spazio ai sorpassi, nemmeno in partenza: dopo una procedura perfettamente pulita, solo un testacoda di una Haas dopo poche curve, ma senza gravi conseguenze.

Nei primi dieci giri le due Mercedes hanno piano piano consolidato la leadership, tenendo comunque a debita distanza un “trenino” composto da Vettel, Ricciardo e Raikkonen che, fra i primi cinque, si distingueva per un passo più lento, con più distacco dal pilota precedente. Nel corso della gara, è cambiato poco di significativo in questo assetto: Hamilton sempre o quasi negli specchietti di Bottas, non ha preso rischi. Vettel al traguardo superava i 20 secondi dal leader, mentre dal quattro volte campione in rosso ce ne volevano altri 23 per veder transitare Raikkonen, impensierito oggi solo da Verstappen. Fuori gara purtroppo Ricciardo: era una domenica che sembrava per lui finalmente fortunata e in ampio vantaggio rispetto al temutissimo compagno di box olandese, ma gli sforzi in qualifica (due posizioni e quattro decimi meglio) sono stati vanificati da un contatto con il muretto. Per lui purtroppo è record negativo in carriera: si tratta del terzo ritiro nelle ultime quattro gare e del sesto nel corso dell'anno.

Nonostante la spettacolarità scenografica della pista, la gara ha quindi avuto ben poco pathos e in generale la terza vittoria nel 2017 di Valtteri non è stata molto documentata se non nel finale, per mancanza più che altro di interesse per le “solite” agguerrite posizioni di rincalzo fra il quarto e il settimo od ottavo posto, considerando che negli ultimi giri Hamilton ha rallentato fino a lasciare all'avversario un confortevole vantaggio superiore a tre secondi. Poteva essere degna di nota un'eventuale battaglia fra Verstappen e Raikkonen, mentre a seguire Hulkemberg, sesto, era dietro di quasi quaranta secondi dall'unica Red Bull sopravvissuta in gara. Dietro ancora, Perez e Ocon si sono posizionati appena meglio delle qualifiche, senza farsi impensierire dagli ultimi a punti, Alonso e Massa, purtroppo entrambi doppiati, che meritavano di più: ma almeno hanno chiuso a punti.

L'ultima gara di Massa – Il caro Felipe chiude la sua carriera di Formula 1 con un punticino, ma a “più un giro” da quei cannibali che guidano delle Mercedes. A meno di ulteriori ripensamenti invernali, questa sembra davvero la gara d'addio del grandissimo Felipe Massa. In tutti questi anni non ha vinto come avrebbe sperato e meritato, e il titolo a cui è andato più vicino gliel'ha strappato con una specie di “biscotto” proprio Hamilton, ma questo ha fatto di lui un personaggio meno “marziano” degli altri: sarà sempre ricordato come uno dei più gentili, eleganti, amichevoli e socievoli del paddock. Un amicone, un modesto, troppo spesso sfortunato ma talmente pulito e sincero da sperare fortemente che resti come “mascotte” nell'ambiente. Oppure, chissà, potrebbe tornare come manager di giovani promesse brasiliane o, ancora meglio, attendere le decisioni del piccolo figlio maschio che, visti gli esordi di alcuni minorenni negli ultimi anni, se sceglierà di correre in auto, tempo una dozzina d'anni e potrebbe essere già pronto a un eventuale debutto.

Prima finale F1 Esport Series – il week-end emiratino non ha visto solo il gran finale della Formula 1 “nuova gestione post Ecclestone”, ma dopo lunghe selezioni online, è andata in scena anche la prima finalissima “reale” della neonata F1 Esport Series, vinta dal diciottenne inglese Brendon Leigh con un finale al cardiopalma e tante polemiche per un sorpasso all'ultimo giro che ha fatto e farà discutere. Una prima memorabile per questo evento, un vero fenomeno virale su Internet che è stato valorizzato anche in Italia grazie a una diretta di Sky Sport commentata da Carlo Vanzini, la stessa prima voce da anni di tutti i gran premi in onda sulla tv satellitare detentrice dei diritti della Formula 1.

