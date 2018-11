Qualità della vita: la 28esima edizione sul Sole 24 Ore del Lunedì

Arriva l'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita: il giudizio sulla vivibilità e le opportunità delle province d'Italia, giudicate attraverso sei settori: Affari, lavoro e innovazione; Reddito, risparmi e consumi; Ambiente, servizi e welfare; Demografia, famiglia, integrazione; Giustizia, sicurezza, reati; Cultura, tempo libero e partecipazione. Nell'edizione 2017 in edicola lunedì 27 novembre con Il Sole 24 Ore sono stati presi in esame nuovi indicatori per registrare le evoluzioni in atto nella società e nell'economia italiana: acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice di litigiosità nei tribunali. Da tutti questi fattori vengono costruite classifiche di settore e una classifica finale di sintesi.

La Qualità della vita ha poi un versante digitale: all'indirizzo www.ilsole24ore.com sono disponibili sia le classifiche sia le mappe visuali personalizzate per verificare le performance di ciascuna provincia e cogliere con un click differenze e analogie tra le varie zone d'Italia. Sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore dopo le 9 del mattino sarà in onda un video-tutorial, per aiutare i lettori a analizzare i criteri dell’indagine e gli indicatori che determinano la classifica finale della provincia italiana dove si vive meglio. Radio 24 dedicherà all'indagine annuale del Sole 24 Ore approfondimenti con i commenti a caldo dei protagonisti nei Gr del mattino e in “Effetto Giorno” alle 13.00 e “Effetto Notte” alle 21.00.



Vita nuova agli immobili, il Fisco premia le donazioni

Sul Sole del Lunedì si parla anche del robusto sconto fiscale per cittadini e imprese che sostengono gli enti non profit intenzionati a recuperare immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. È il “social bonus” che debutta a gennaio, introdotto dal Codice del terzo settore.

Professionisti, il perimetro stretto dell'equo compenso

L'equo compenso fa i conti con i parametri. Solo le categorie che hanno il decreto con gli importi applicati in sede giudiziaria per lavori di consulenza possono guardare a una pronta applicazione della nuova norma, ora all'esame della Camera. Sono le professioni con Albo, che comunque potrebbero essere penalizzate dal fatto che i parametri non coprano tutte le attività. Le altre categorie non regolamentate - 2 milioni di professionisti - non avendo i parametri, per l'equo compenso dovranno aspettare.

Le bollette pazze della Tari alle imprese

Mentre la tassa rifiuti rimane al centro della cronaca per la questione della tassazione moltiplicata su box e cantine, per le imprese il problema resta un altro. Nei loro negozi e nei loro magazzini la Tari si gonfia nel complicato gioco delle «assimilazioni», che spesso portano sotto il raggio d'azione del tributo anche le aree dove la produzione di rifiuti non c'è. Capita così che un albergo di mille metri quadrati paghi 1.200 euro all'anno a Trani e che il conto sia di 13mila euro a Taranto.

Lavori occasionali sotto Natale: ecco l'abc dei voucher

Nuovi voucher solo in imprese fino a cinque dipendenti e con un tetto di 5mila euro all'anno. È il perimetro entro il quale dovranno muoversi le aziende interessate a utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale in vista del periodo natalizio, che spesso crea la necessità di prestazioni di lavoro di breve durata.

