Dalla Ue arriva TaxEdu, il portale che spiega le tasse a studenti e prof

Cosa sono le tasse? In che modo influiscono sulla mia vita? E perchè dovrei occuparmene? A queste e a tante altre domande risponde TaxEdu, il nuovo portale Web di educazione fiscale per studenti lanciato dalla Commissione europea. Il progetto, condotto insieme al Parlamento Ue con la partecipazione delle amministrazioni fiscali degli stati membri, contiene anche una sezione dedicata agli insegnanti, con risorse didattiche per organizzare le lezioni. Il tutto in una veste innovativa con lezioni in e-learning e clip di micro- apprendimento, brevi video su argomenti circoscritti che permettono di imparare anche "on the go", cioè su smartphone e tablet mentre si è in movimento.

Le tasse spiegate ai giovani

TaxEdu (acronimo che sta per "tasse" ed "educazione") contiene informazioni rivolte a tre fasce d'età. La prima, dedicata ai bambini tra i 9 e 12 anni, spiega con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile cosa sono le tasse e i vantaggi derivanti dal loro pagamento. Gli argomenti sono presentati in una veste ludica per rendere l'apprendimento più divertente. C'è poi la sezione per gli adolescenti (13-17 anni), ovviamente più dettagliata rispetto a quella per i bambini e con esempi concreti del ruolo delle tasse relativamente a temi che maggiormente interessano i ragazzi, come, per esempio, lo scaricare musica dal web e gli acquisti on line. Lo spazio per i giovani adulti, infine, punta soprattutto a informare i più "grandi" sul pagamento delle tasse quando si inizia l'università o si avvia un'impresa o se, per esempio, si va lavorare in un altro paese.

Tutte le informazioni sono fornite con modalità innovative e interattive: giochi, corsi in e-learning e clip di micro apprendimento, per aiutare i giovani europei a conoscere in modo divertente le tasse nelle loro diverse forme e gli aspetti ad esse correlati (come l'evasione e la frode fiscale). Disponibili anche due account social - su Facebook e Instagram - con i quali interagire per restare aggiornati su eventi e novità.

Risorse per gli insegnanti

Sul sito gli insegnanti possono trovare una gran quantità di materiali informativi e didattici suddivisi per fascia d'età dei propri studenti e relativi a diversi argomenti. Tra le risorse di e-learning disponibili, per esempio, ci sono quelle su come sono nate le tasse, chi le riscuote e cosa succede se non si pagano. E ancora: cosa è il reddito e come viene tassato, perchè le imprese devono pagare le tasse e come questo contribuisce al benessere della società. Ogni modulo indica gli obiettivi formativi della lezione e i supporti necessari (come, per esempio, le lavagne interattive), offrendo ai docenti la possibilità di scaricare gratuitamente clip di micro apprendimento, storyboard e piani di lezione.

