De Vincenti: «Centomila imprese under 35 e terre incolte ai giovani del Sud»

«L’Italia ha bisogno della rinascita del Mezzogiorno». Così il ministro della

Coesione territoriale, Claudio de Vincenti, da Napoli lancia l’avvio di due misure molto attese in questa parte del Paese che danno attuazione al decreto per il Mezzogiorno approvato la scorsa estate: «Resto al Sud», l’incentivo per i giovani imprenditori che partirà il 15 gennaio, e «Banca terre incolte». L’obiettivo, come ha spiegato il ministro De Vincenti, è quello di creare 100mila occasioni di lavoro per il prossimo triennio. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tresidenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le imprese under35

Chi ha meno di 35 anni e ha un progetto imprenditoriale nel cassetto potrà bussare a Invitalia per chiedere un aiuto fino a 50mila euro per coprire le spese per avviare la propria azienda, che possono diventare 200mila euro in caso di più soci. Sarà infatti Invitalia a valutare la sostenibilità tecnico-economica del progetto e rispondere entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del neo imprenditore under 35 che non disponga di mezzi propri per avviare un’attività. La dote sarà al 35% a fondo perduto e il resto erogato dalle banche a tasso zero, con il beneficio della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le Pmi . Il tutto grazie anche a una convenzione con l’Abi – l’associazione bancaria italiana - per le condizioni di concessione dei mutui .

L’agevolazione riguarda tutte le iniziative imprenditoriali legate all’artigianato, all’industria, al turismo, alla pesca e ai servizi (restano escluse professioni e commercio). I beneficiari non devono risultare già titolari di attività di impresa in esercizio e, fino al rimborso del finanziamento, non devono risultare titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

Terre incolte ai giovani

Il progetto #Banca terre incolte, che è appena diventato operativo al contrario di «Resto al Sud» che ha bisogno ancora di alcuni passaggi applicativi, ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e la riqualificazione dei beni non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Su queste terre potranno avere sede imprese agricole giovanili che possono puntare su produzioni di qualità. I terreni abbandonati (e per tali si intendono quelli sui quali non si stata esercitata l'attività agricola negli ultimi dieci anni) se di proprietà pubblica verranno affidati direttamente ai giovani, se di proprietà privata verranno presi in fitto. Dobbiamo fare in modo «che i ragazzi e le ragazze del Sud - ha spiegato il ministro De Vincenti - possano vivere nelle loro Terre» e il «governo mette a loro disposizione degli strumenti importanti».



© Riproduzione riservata