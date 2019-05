Il Milan esonera Montella, squadra a Gattuso. Al Sassuolo arriva Iachini

Il Milan ha esonerato il tecnico Vincenzo Montella, affidando la squadra a Rino Gattuso. Lo ha comunicato il club all'indomani del pareggio per 0-0 con il Torino. L'annuncio del Milan è arrivato via Twitter con questo messaggio: «#ACMilan comunica l'esonero di @VMontella dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro».

#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è… https://twitter.com/i/web/status/935081663440343041 – AC Milan(acmilan)

La decisione dell’esonero è stata presa nella tarda serata di ieri, in seguito a una consultazione fra l’amministratore delegato del Milan Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli con la proprietà cinese del club. L'ufficialità della svolta è arrivata in mattinata, mentre l'ormai ex Montella e Mirabelli si trovavano a Milanello, dove è in programma un allenamento defatigante, diretto dal preparatore atletico, e dove domani sarà presentato Gattuso. Sul sito il club ha pubblicato un comunicato, in cui ha annunciato il cambio in panchina. «AC Milan comunica l'esonero del Signor Vincenzo Montella dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Al Signor Montella vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta con il suo staff per l'impegno, la serietà, la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata al Signor Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale AC Milan rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro».

«Lasciare il Milan fa molto male», ha commentato Montella su Instagram dopo l’esonero, assicurando di aver «cercato e provato a dare tutto me stesso» e ammettendo che «evidentemente ho fallito». Poi, in un messaggio su Twitter, l’ormai ex tecnico rossonero scrive che «allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più. Ringrazio i tifosi per il loro sostegno, Fassone e Mirabelli per l'opportunità e il mio staff che mi ha supportato in ogni momento. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita».

Allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più. Ringrazio i tifosi per il loro sostegn… https://twitter.com/i/web/status/935132624875655170 – Vincenzo Montella(VMontella)

L’esonero arriva dopo 14 giornate di campionato, con il Milan - reduce da una campagna acquisti da oltre 200 milioni di euro - al settimo posto a 20 punti, a 18 lunghezze dalla capolista Napoli e incapace di segnare nelle quattro partite di fila in casa, dove non vince dal 20 settembre (2-0 con la Spal). In Europa League la squadra si è, invece, qualificata ai sedicesimi con un turno di anticipo.

Gattuso, 39 anni, lascia la Primavera rossonera al terzo posto. Ha iniziato la carriera di allenatore nel 2013 al Sion, in Svizzera, e ha avuto una breve esperienza al Palermo in Serie B. Dopo aver allenato a l’OFI Creta, Gattuso era rientrato in Italia per guidare nel 2015 il Pisa, squadra portata dalla Lega Pro alla serie cadetta. Quest’anno l’incarico per la Primavera rossonera prima della chiamata odierna in prima squadra. Gattuso ha ricevuto in giornata una telefonata di auguri dall’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi.

Ho avuto una lunga, affettuosa e cordiale telefonata con il mio vecchio guerriero Rino Gattuso. In bocca al lupo. F… https://twitter.com/i/web/status/935124247671865344 – Silvio Berlusconi(berlusconi)

Dopo l'esonero di Vincenzo Montella da parte del Milan è arrivato anche quello di Cristian Bucchi da parte del Sassuolo che ha chiamato al suo posto Giuseppe Iachini: salgono così a 6 le panchine saltate in Serie A nella stagione in corso. La prima è stata quella di Massimo Rastelli, esonerato dal Cagliari all'8/a giornata, sostituito con Diego Lopez. Poi, alla 9/a giornata, è stato il turno del Benevento che ha dato il benservito a Marco Baroni, artefice della storica promozione in Serie A, cui è subentrato Roberto De Zerbi. Poi alla 12/a giornata è toccato al Genoa cambiare allenatore con Ivan Juric che ha lasciato il posto a Davide Ballardini. Dopo la 13/a giornata, il divorzio tra Gigi Delneri e l’Udinese con l'arrivo di Massimo Oddo.

© Riproduzione riservata