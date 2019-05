M5S, Di Maio avvia il tour in Italia. «Sarà rally elettorale»

Da oggi «tre mesi di rally in tutta Italia per andare al governo del Paese». Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio sul blog di Grillo inaugura la campagna elettorale a Cinque Stelle spiegando che non sarà un semplice tour. «Il rally nell'automobilismo è una corsa che non si fa in pista, ma in strade pubbliche asfaltate o sterrate; si va avanti anche di notte, con le intemperie, tra la nebbia o mentre nevica e non c'è strada tortuosa che non si possa percorrere perché ogni secondo è prezioso».

«Con me Di Battista in pole position»

Restando nell’immagine scelta il rally «è il ritratto perfetto del viaggio che ci aspetta. Lo vivrò così, col piede sull'acceleratore per sfruttare al massimo questi cento giorni o poco più che ci separano dal giorno del voto. Voi sarete i protagonisti come sempre, ognuno con il suo gruppo. Insieme a me ci sarà anche Alessandro Di Battista in pole position, assieme ai nostri portavoce di tutta Italia. Siamo una squadra formidabile!». In vista delle politiche arriva anche la richiesta di un contributo libero economico a tutti i cittadini. «Per questa campagna non mi risparmierò. Penso che sia mio dovere incontrare il maggior numero di persone, ascoltare le loro esigenze e proporre le nostre soluzioni. So bene che in molti casi ci avvicineremo a persone che hanno una posizione critica nei nostri confronti; voglio parlare soprattutto con loro e confrontarmi. Perché vi assicuro che chi conosce il Movimento da vicino, poi cambia prospettiva e inizia a guardarci in maniera diversa». Di Maio chiede quindi il sostegno degli attivisti, simpatizzanti ed elettori del M5s («sarete i protagonisti come sempre, ognuno con il suo gruppo» ma «la campagna avrà dei costi che sosterremo grazie al contributo libero di tutti i cittadini che vorranno darci una mano».

«Gallitelli già ammazzato politicamente»

Secondo il candidato premier del M5S «il centrodestra ha già cominciato a litigare: non hanno avuto tempo di nominare il candidato premier, il generale Gallitelli, che lo hanno ammazzato politicamente». Al termine di un incontro in Confcommercio a Milano. Di Maio spiega che «a sentire Salvini il generale è già stato affossato» quando il leader leghista «ha detto che non ci sono nomi di ministri o candidati premier e, allo stesso tempo, non ne sapeva nulla». Per il leader pentastellato dunque l'ipotesi di candidatura dell'ex comandate generale dell'Arma dei Carabinieri è stata un «totonomine, tanto che non c'e' consenso nella coalizione: è un candidato che non esiste».

E sulle fake news volano le accuse

BuzzFeed e New York Times «pubblicano due articoli spacciandoli per inchieste giornalistiche sulle fake news partendo da una ricerca condotta da un dipendente di Marco Carrai, fonte, vista la sua estrema vicinanza a Renzi, piuttosto discutibile. E lo fanno proprio alla vigilia della Leopolda, aperta all'insegna delle fake news, puntando il dito ancora una volta contro il M5S». Dal blog di Grillo l’accusa che viene è netta. «Diciamocelo chiaramente: sembra un giochino apparecchiato su misura al segretario del Pd, oramai in caduta libera». Altrettanto la risposta dei dem. «Ai precisi riscontri del New York Times e di BuzzFeed sulle fake news in Italia, il M5S risponde che sono servizi ordinati da Matteo Renzi. Ovviamente nulla da dire su decine di profili, legati a Cinque stelle e Lega, che inondano la rete di notizie false e che condividono i medesimi codici». Il senatore del Pd Andrea Marcucci annuncia che verranno seganalate «costantemente ai social network le bufale diffuse on line. La prossima campagna elettorale non potrà essere giocata con queste fonti di inquinamento. Penso che sia un tema determinante da affrontare nella prossima legislatura».

