Ostia, le associazioni dei commercianti: «L’usura strozza le nostre imprese»

Usura, microcriminalità e spaccio di stupefacenti sì (e comunque non più che negli altri quartieri di Roma) ma casi di “pizzo” no. Le associazioni che colgono gli umori di chi fa impresa a Ostia - circa 8mila aziende, un fatturato che tocca i 250 milioni di euro l’anno, attive soprattutto nel commercio al dettaglio (negozianti, ristoratori, albergatori, titolari di B&B ma anche gestori di stabilimenti balneari) - lamentano un’attenzione mediatica eccessiva che, fanno presente, potrebbe avere e in qualche caso ha già avuto degli effetti sulle attività. Una situazione che desta non poche preoccupazioni, tant’è che domani quelle che hanno una sezione sul territorio - da Confcommercio a Confesercenti - si troveranno tutti insieme per fare il punto e capire come rilanciare l’immagine della città del litorale romano. Difficile avere dati sulle segnalazioni ricevute dalle aziende aderenti. Si tratta di «casi numericamente contenuti, è un fenomeno sporadico, non organizzato», è il refrain che si ripete.

«Il problema della sicurezza non è più grave di altri quartieri della Capitale»

Le associazioni dei negozianti convergono su un punto: sì, è vero, c’è un problema di sicurezza, come mettono in evidenza i recenti casi di cronaca, ma - precisano - non è così grave e comunque non più di quanto accade negli altri municipi di Roma. Tutto ok quindi? Se ci fosse un problema grave per i commercianti, è la risposta che ricorre con maggiore frequenza in questa operazione di raccolta di testimonianze sul campo, saremmo noi ad avere tutto l’interesse a denunciarlo.

Confcommercio e Confesercenti: «Casi di usura sì, pizzo no»

«C’é sicuramente un problema di sicurezza, è enorme» ammette ad esempio Armando Vitali, presidente di Confcommercio di Ostia e dintorni, un’associazione che riunisce oltre 500 commercianti del X municipio, quello della città del litorale romano. «C’è un problema di usura e di microcriminalità sul territorio ma - assicura Vitali - non abbiamo registrato episodi di “pizzo”».

Puglié (Confesercenti): attenzione mediatica eccessiva, colpisce le attività

La pensa allo stesso modo Ginetto Puglié, presidente di Confesercenti della città del litorale romano: «Qui i commercianti non pagano il pizzo - sottolinea -. Esiste il fenomeno dell’usura, come esiste in tutti i municipi della Capitale. Non sono casi numerosi ma ci sono. Alla fine - lamenta - con tutta questa attenzione mediatica su Ostia il tessuto economico di quest’area ne sta risentendo. Mi hanno segnalato che cominciano a fioccare le disdette negli alberghi ». Insomma, assicura il rappresentante di Confesercenti, «da queste parti si può fare tranquillamente impresa». Nuova fonte, stessa considerazione: «Sul piano della sicurezza per chi ha un’attività commerciale non trovo una grande differenza tra Ostia e altri municipi di Roma Capitale», afferma Mauro Mannocchi, presidente di Confartigianato Roma.

Vitali (Confcommercio): «Il commissariamento ha aggravato il problema»

Se i commercianti di Ostia non hanno segnalato alle associazioni sul territorio casi di “pizzo”, rimane perà il fenomeno usura. Secondo Puglié i casi «si sono fatti più numerosi negli anni in cui è stato difficile l’accesso al credito da parte delle piccole e medie aziende». Dopodiché, aggiunge il rappresentante di Confesercenti, c’è “Nuova Ostia”, il quartiere popolare dietro al Porto turistico circondato da palazzoni costruiti negli anni Settanta: «Lì a mancare è lo Stato - osserva -. Sul territorio operano gruppi criminali, peraltro importati». «Partiamo dalla consapevolezza che ci sono dei problemi da risolvere: oltre all’usura, c’è lo spaccio di droga e il racket delle case popolari», osserva Vitali. Problemi, aggiunge subito dopo, «acuiti dalla mancanza delle istituzioni: due anni di commissariamento hanno influito».

