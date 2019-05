Quel boom anomalo di aziende meridionali in 10 anni di crisi

Nuoro, Oristano e Rieti sono le Province più dinamiche in Italia per l’apertura di nuove imprese tra i giovani. Questo almeno raccontano i dati raccolti ed elaborati per il Sole 24 Ore da Infocamere. Qui, in queste tre Province, il tasso di crescita di aziende di under35 nei primi sei mesi di quest’anno è addirittura superiore al 10% rispetto al 2016. Ma più in generale ampliando l’orizzonte - sempre grazie ai dati del Registro delle imprese - si scopre che non solo nell’ultimo anno, ma da quando è cominciata la crisi, dieci anni fa, è dal Lazio in giù che si ritrova il maggior saldo positivo di crescita delle imprese e non solo tra gli under 35. Con le punte massime di nuove iscrizioni di nuovi imprenditori che in buona parte coincidono con le zone del Paese dove la disoccupazione è più alta e dove la crisi ha morso di più.

La fotografia in 10 anni



Regione Totale imprese Saldo aperture chiusure '08-giu '17 Tasso di crescita del periodo Abruzzo 149.733 5.916 4,0% Basilicata 62.687 927 1,5% Calabria 182.173 17.802 9,8% Campania 546.291 56.733 10,4% Emilia Romagna 479.642 -3.639 -0,8% Friuli V. G. 114.540 -5.213 -4,6% Lazio 578.151 98.542 17,0% Liguria 167.635 3.023 1,8% Lombardia 959.567 83.829 8,7% Marche 178.547 851 0,5% Molise 36.135 852 2,4% Piemonte 468.750 -628 -0,1% Puglia 395.382 15.156 3,8% Sardegna 173.597 9.552 5,5% Sicilia 481.334 26.719 5,6% Toscana 416.437 21.488 5,2% Trentino A. A. 110.394 9.226 8,4% Umbria 94.840 3.787 4,0% Valle d’Aosta 14.758 -723 -4,9% Veneto 512.679 2.406 0,5% ITALIA 6.123.272 346.606 5,7% Nord-Ovest 1.610.710 85.501 5,3% Nord-Est 1.217.255 2.780 0,2% Centro 1.267.975 124.668 9,8% Sud Isole 2.027.332 133.657 6,6% ITALIA 6.123.272 346.606 5,7% Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Cosa significano questi dati? Che il Sud recupera e corre più veloce del Nord? Difficile rispondere in modo netto, ma è indubbio che questo boom al Sud è anomalo e forse racconta un altro fenomeno: quello di una corsa all’autoimprenditorialità come unica alternativa alla disoccupazione, soprattutto nelle aree più disagiate. Innanzitutto il primo dato che colpisce è l’apparente maggiore resilienza delle imprese del Centro e del Sud nel loro complesso rispetto a quelle del Nord agli anni della crisi. Secondo i dati elaborati da Infocamere sui 6milioni di imprese registrate al 30 giugno 2017 salta all’occhio il fatto che il saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni dal 2008 al 2017 è più del doppio nel Centro (+9,8%) e nel Sud (+6,6%) rispetto al Nord Ovest (+5,3%) e al Nord Est (solo +0,2%). Dopo il terremoto della crisi che ha distrutto un pezzo della nostra economia il bilancio tra aperture e chiusure sommando le due aree del Centro e del Sud fa 250mila imprese in più in 10 anni rispetto alle neanche 90mila di tutto il Nord.

Ancora forse più eclatante è il dato sulle imprese giovanili. Che innanzitutto crescono molto di più di quelle over 35. Anche in questo caso il tasso di iscrizione, ovvero la percentuale di imprese iscritte su quelle registrate l'anno precedente, è più alto proprio in quelle aree del nostro Paese dove meno ce lo si aspetterebbe. Secondo i dati nel 2016, il saldo tra aperture e chiusure è stato positivo per 63646 aziende. E chi ha contributo più di tutti a questo risultato positivo? Ancora una volta il Sud con 26mila imprese in più rispetto alle 14715 del Nord Ovest, alle 13.507 del Centro e infine alle 9.424 del Nord-Est. Nella prima decina di posti quanto a tassi di crescita più alti di imprese giovanili registrate, con incrementi anche superiori all’8%, troviamo Nuoro, Oristano, Sassari, Matera, Potenza, Bolzano, Viterbo, Sondrio, Grosseto e Cagliari. Province queste che in buona parte - se si escludono in particolare Bolzano e Sondrio - sono associate agli ultimi posti in ogni ranking economico che possiamo immaginare per il nostro Paese.

