Reddito di inclusione, si parte venerdì. Poletti: a regime platea potenziale di 2,5 mln di persone

Quattro giorni al debutto del Reddito di inclusione (ReI), la nuova misura anti-povertà che da venerdì 1° dicembre potrà essere richiesta dai cittadini con i requisiti a Comuni e altri punti di accesso identificati dagli Enti locali. Nella prima fase, le famiglie italiane interessate al sostegno economico, erogato dal 1° gennaio 2018 grazie a una carta di pagamento elettronico tipo Bancomat (Carta ReI), saranno quasi 500mila per circa 1,8 milioni di persone. A luglio, quando la misura diventerà universale, eliminando i paletti su minori, disabili e over 55, la platea dovrebbe arrivare a circa 700mila nuclei per oltre 2,5 milioni di persone, ha spiegato oggi il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti presentando a Milano il modus operandi del Rei, che sarà associato ad un progetto personalizzato obbligatorio di «attivazione e inclusione sociale», per favorire l'uscita dallo stato di povertà.

Risorse aggiuntive previste dalla manovra 2018

«Si tratta di bacini potenziali, dipende da quanti ne riusciremo a raggiungere perché' la povertà è un fenomeno sociale complesso e delicato dove spesso vanno cercate le persone che hanno bisogno di sostegno», ha sottolineato Poletti rilevando che il processo avviato è un «primo passo importante» che ha bisogno «di tempo, costanza e condivisione». In questo senso per monitorarlo ci «sarà un report trimestrale in modo tale che tutta la comunità sappia che cosa sta accadendo». Finanziato con risorse pari a 1.8 miliardi del Fondo Povertà, il ReI dovrebbe poter contare in futuro anche sulle risorse aggiuntive previste dalla legge di Bilancio 2018 all'esame del Parlamento: 300 milioni di euro in piu' l’anno venturo, 700 nel 2019, 900 dal 2020. Tenuto conto del Pon (Programma operativo nazionale) di inclusione i fondi disponibile dal 2020 per contrastare disagio economico e povertà sfiorano quindi i 3 miliardi di euro.

Boeri: monito per sindacati preoccupati solo delle pensioni

D'accordo con il ministro Tito Boeri, presidente dell'Inps, l'istituto nazionale di previdenza cui è affidato il compito di vagliare le richieste di accesso al Rei arrivate dai Comuni. «Il reddito di inclusione è una svolta epocale - ha detto Boeri - ma è solo un primo passo. Bisognerà impegnarsi in Italia, in futuro, per aumentare la dotazione delle misure di contrasto alla povertà». L'introduzione della nuova misura unica nazionale a carattere universale per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, ha aggiunto Boeri, dovrebbe essere un monito per «alcuni partiti politici e forze sindacali che chiedono ancora più risorse per le pensioni quando già nella legislazione vigente siamo destinati a superare il 18% di spesa pensionistica sul Pil. E invece non sembrano preoccuparsi di potenziare le misure di contrasto alla povertà».

Cgil a Boeri: ReI nasce da proposta condivisa dai sindacati

La risposta del fronte sindacale alle parole di Boeri non si fanno attendere. Il presidente dell'Inps, attacca una nota Cgil, «dimentica che il Reddito di inclusione nasce da una proposta costruita e avanzata dall'Alleanza contro la povertà in Italia, di cui Cgil, Cisl e Uil sono soggetti promotori». «Come sindacato - continua la confederazione - ci battiamo quotidianamente contro la povertà anche sul versante del diritto al lavoro, principale strumento di contrasto all'esclusione sociale». Inoltre, si sottolinea infine nella nota, “ricordiamo a Boeri che lo scorso 2 ottobre i segretari generali Camusso, Furlan e Barbagallo hanno rivolto un appello a Governo e Parlamento per chiedere l'incremento delle risorse per il Fondo per la lotta alla povertà in legge di bilancio e la definizione del Piano pluriennale».

