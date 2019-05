Cerberus rilancia sul controllo di Alitalia

Inizia a prendere consistenza la proposta di Cerberus per Alitalia, dopo l’incontro di ieri con i commissari straordinari, impegnati su più tavoli nella procedura negoziata che prevede, a stretto giro, incontri con i manager di Lufthansa ed easyJet. Alla riunione di ieri sera i vertici del fondo americano hanno confermato l’interesse per l’acqusizione dell’intera compagnia, confermando quanto già emerso nell’incontro che si è svolto una ventina di giorni fa a New York.

Il fondo Usa propone la partecipazione di Stato e dipendenti

Pur non avendo presentato un’offerta vincolante, Cerberus si è conquistato un posto al tavolo negoziale perchè - come hanno spiegato i commissari - è in gioco la salvaguardia dell’interesse generale, rappresentato dal mantenimento dell’integrità aziendale. Cerberus punta al controllo di Alitalia, ma deve fare i conti con il limite del 49% previsto per gli operatori extra Ue e dovrebbe dunque accontentarsi di una partecipazione. Al fondo di private equity serve una sponda industriale e per centrare l’obiettivo del controllo di Alitalia sono in corso contatti con easyJet che, a sua volta, ha presentato un’offerta vincolante per il solo lotto Aviation (trasporto aereo compresa la manutenzione) giudicata non soddisfacente.

Dai commissari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi non trapela nulla, ma la proposta del fondo di private equity sarebbe quella di creare una holding con la partecipazione dello Stato - tramite la Cdp - e dei dipendenti. A giorni è anche atteso l’incontro con i manager di easyJet, per migliorare l’offerta che avrebbe lasciato insoddisfatti i commissari perchè si sarebbe tradotta nel cosiddetto “spezzatino” delle attività di trasporto aereo. Si attende il cambio del Ceo: al posto di Carolyn McCall (dopo sette anni alla guida del vettore low cost diventerà Ceo di Itv) dal primo dicembre arriva Johan Lundgren (ex Tui group). Bisogna vedere se l’alleanza tra easyJet e il fondo newyorkese andrà in porto.

Incontro a breve con Lufthansa per migliorare l’offerta

Il lavoro dei commissari di Alitalia procede «più che intensamente» ha detto Paleari che, in merito alle indiscrezioni di una possibile partenza dei commissari oggi per Francoforte, si è limitato a dire: «domani (oggi per chi legge, ndr) non torno a Milano».

L’offerta che Lufthansa ha recapitato sul tavolo dei commissari non soddisfa neanche il governo che sembra voler prendere tempo, con il ministro Graziano Delrio (Trasporti) che dice: «non c’è fretta», visto che Alitalia ha 849 milioni in cassa, quasi tutto il prestito ponte da 900 milioni. Ma i manager tedeschi hanno fatto capire ai commissari straordinari di Alitalia che la window of opportunity potrebbe chiudersi, essendo la disponibilità di Lufthansa legata alle attuali condizioni del settore, e alla fase positiva che sta vivendo la compagnia interessata a rilevare l’Aviation. Sul futuro pendono una serie di incognite, il contesto potrebbe peggiorare e incombono le elezioni; con il passare del tempo l’operazione potrebbe sfumare. Ma in Lufthansa starebbe emergendo anche un’altra posizione, quella secondo cui dilatando al massimo i tempi del negoziato, Alitalia potrà essere acquistata a prezzi assai vantaggiosi.

Gubitosi: ad Alitalia serve un investitore

Sul fatto che la compagnia abbia bisogno di un investitore ha insistito Gubitosi che nell’audizione alla Camera ha ricordato come uno dei mali storici della compagnia sia la «sottocapitalizzazione in un settore altamente capital intensive». Guardando ai conti, Gubitosi ha spiegato che Alitalia «va meglio, ma non va bene» perchè è ancora in rosso. Nel 2017 è atteso un miglioramento nell’ordine di 90-100 milioni sul 2016, quando Alitalia perdeva 500 milioni.

Di Alitalia si è parlato nell’incontro di ieri tra il ministro Carlo Calenda (Sviluppo economico) e la commissaria Ue Margrethe Vestager, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi. Si è discusso anzitutto di Ilva, ma Calenda ha illustrato anche lo stato d’avanzamento della cessione di Alitalia, sollecitando attenzione da Bruxelles quando sarà da valutare il dossier.

© Riproduzione riservata