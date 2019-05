Ghana, ecco la piattaforma Eni che ha accolto il premier Gentiloni

Il battesimo è avvenuto a febbraio nel corso di una cerimonia a Singapore. Poi l'unità galleggiante di produzione e stoccaggio (Fpso) di Eni “John Agyekum Kufuor” ha preso il largo alla volta del campo di Sankofa-Gye Nyame nel bacino di Tano, nell'offshore del Ghana, per il progetto Offshore Cape Three Points (OCTP). E oggi il premier Paolo Gentiloni ha visitato la piattaforma dopo aver incontrato ad Accra il presidente della Repubblica del Ghana, Nana Akufo Addo. La Fpso ha una capacità di trattamento oli di 58.000 barili al giorno (bbls/d) e una capacità di trattamento gas di 5,93 milioni di metri cubi standard al giorno (mmsm3/d).

Gigante del mare pronto in soli 24 mesi

Questo gigante del mare ha preso il nome di John Agyekum Kufuor, il presidente del Ghana che ha dato nuovo slancio al settore delle esplorazioni e che nel 2001 ha assegnato la licenza del campo dove la nave è andata a operare. L'unità, come detto, è nata a Singapore dalla collaborazione tra Eni, Ghana National Petroleum Corporation, Vitol e Yinson in un tempo record: solo 24 mesi di cantiere, il miglior risultato per Eni e un benchmark per il settore. Da Singapore è poi partita per l'offshore del Ghana a produrre petrolio, ma soprattutto gas che serve a alimentare per almeno 15 anni le centrali elettriche locali.

Mix tra petroliera e piattaforma

Lunga 333 metri e larga 58 (in pratica 3 campi da calcio uno accanto all'altro), la Fpso pesa 69 mila tonnellate ma è progettata per minimizzare l'impatto ambientale. Parte del gas estratto dai giacimenti viene utilizzato sulla nave stessa, che è indipendente dal punto di vista del fabbisogno energetico: tre enormi turbine assicurano l'energia necessaria per dare elettricità a tutti i sistemi di bordo, e consentono il funzionamento delle pompe, dei compressori gas, dei sistemi di export e offloading che rendono la Fpso Kufuor una sorta di mix tra petroliera e piattaforma. La complessità di questa nave è legata al doppio binario di produzione e trattamento di idrocarburi. Può trattare allo stesso tempo l'olio e il gas, che sono assicurati da due giacimenti vicini ma diversi, separando il gas associato dal petrolio, ed eliminando ogni traccia di liquidi dal gas.

