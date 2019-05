Padoan: «Grande opportunità per investimenti, aiutare Pmi a crescere»

Se dall’Ocse arrivano «dati lusinghieri» sulla crescita dell’economia italiana per quest’anno con previsioni anche superiori a quelle del Governo, per il ministro Padoan è ora il momento, di fronte alle nuove frontiere tecnologiche, di rilanciare gli investimenti «di cui l’Italia ha un enorme bisogno». In particolare servono incentivi per aiutare le Pmi a crescere sulla scia di quanto fatto con i Pir e su questo punto «siamo disponibil a modifiche», ha detto il ministro dell’Economia di fronte alla platea del meeting sull’innovazione organizzato a Roma dall’Ania.

Ora spingere sugli investimenti

«Siamo di fronte a un cambiamento epocale che coinvolge tutti i campi, è una rivoluzione delle opportunità. Ma per sfruttare le opportunità bisogna fare investimenti e siamo di fronte a una congiuntura astrale fortunata» per rafforzare gli investimenti, specie di lungo termine e sulle infrastrutture.

«Anche le assicurazioni - ha aggiunto di fronte alla platea del meeting di Ania - devono introiettare questo nuovo quadro come opportunità per loro e per il Paese». Padoan ha citato il caso del Piano Juncker «che sta funzionando, non è il migliore del mondo, ma funziona meglio di quanto atteso, e l’Italia, dopo la Francia, è il secondo Paese che ha usufruito di questo strumento». Padoan però sottolinea come sia importante anche migliorare la capacità di implementazione. «Spesso - ha proseguito - la carenza d’investimenti infrastrutturali non è tanto determinata dalla carenza di risorse di bilancio, che ci sono, ma dalla carenza della capacità di progettare e di implementare».

Aiutare le Pmi a crescere

«Nel Ddl Bilancio abbiamo introdotto misure che facilitano» la crescita delle imprese, ricorda il ministro. Che spinge sulla necessità di spingere il risparmio, comreso quello gestito dalle assicurazioni. sull’economia reale, «perciò abbiamo messo incentivi alle imprese in modo che quelle restie a crescere in dimensione siano stimolate a farlo». Resta il fatto che - secondo il ministro - «bisogna trovare modi per cui le piccole imprese abbiano un incentivo a beneficiare di queste tecnologie, con un impatto sulla qualità e l’espansione del mercato del lavoro». E in questo senso marciano i nuovi Pir, i Piani individuali di risparmio, su cui c’è la disponibilità del Governo «a studiare modifiche anche in futuro. Guardando al medio periodo - ha aggiunto - mi auguro si possa andare di più nella direzione di nuove opportunità di crescita, di nuove opportunità d’investimento, con nuovi strumenti adatti a stimolare questo cambiamento. Sono convinto che il settore assicurativo possa innovarsi in questa prospettiva».

