Riciclabilità dei materiali requisito per gli appalti pubblici

La riciclabilità dei materiali entrerà nei Cam, i Criteri ambientali minimi, ovvero i requisiti ambientali richiesti a beni e servizi della Pubblica amministrazione. A prevedere questa novità è il piano per la transizione all'economia circolare che il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha presentato oggi alla Camera alle commissioni Ambiente e Attività produttive. Il requisito della riciclabilità dei materiali è già stato inserito nel Cam «apparecchi per illuminazione pubblica» approvato ad ottobre. Nelle gare d'appalto ottengono una valutazione più alta le lampade e gli impianti fatti con materiali riciclati e che possono essere facilmente riciclati a fine utilizzo.

Il piano per l'economia circolare prevede un punteggio premiante di “5” per la redazione del «bilancio materico», che indichi l'uso efficiente delle risorse impiegate per gli appalti. In tutti i prossimi Cam sarà prevista l'assegnazione di punteggi che premiano la circolarità delle risorse, cioè l'utilizzo del riciclo sia nella produzione che nello smaltimento. Le Pa potranno poi far sapere ai cittadini quali vantaggi ambientali portano i vincitori degli appalti “ricicloni”, in termini di riduzione dei rifiuti, del consumo di energia e della produzione di CO2.

Presentato il piano per l’economia circolare

Passare da una economia “lineare”, che produce, consuma e getta i rifiuti all'ambiente, a una economia «circolare», che produce, consuma e poi ricicla gli

scarti e i prodotti usati, in un circolo continuo di riutilizzo, che elimina quasi completamente il rifiuto. Il piano del governo per la transizione all'”economia circolare” è stato presentato oggi dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, alle commissioni Ambiente ed Attività produttive, riunite in seduta congiunta alla Camera. «Parliamo della grande sfida che l'Italia, assieme all'Europa e ai Paesi maggiormente industrializzati, si troverà ad affrontare nei prossimi decenni: ripensare il modello produttivo nell'ottica della sostenibilità ambientale. Penso innanzitutto agli enormi squilibri economici che viviamo, partendo dal rapido esaurimento delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti e alla difficoltà nel loro smaltimento, ai costi ambientali - oltre che umani - che hanno determinato nel tempo e determinano ancora oggi modelli di produzione lineari in termini di inquinamento».

Entro fine anno in Consiglio dei ministri

Il documento «Verso un modello di economia circolare per l'Italia» vuole dare gli indirizzi generali per la transizione. Entro la fine dell'anno andrà in Consiglio dei ministri, dopo essere stato presentato alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali. Il piano intende fornire un inquadramento generale dell'economia circolare, definire il posizionamento strategico del nostro Paese sul tema, favorire lo sviluppo di nuovi modelli di business che sappiano valorizzare al meglio l'eccellenza italiana e il ruolo delle Pmi. Un'attenzione particolare nel documento è data all'ecodesign, per valorizzare un settore nel quale l'Italia è particolarmente forte.

© Riproduzione riservata