Strage all’hotel Rigopiano, le intercettazioni: «La gente sta morendo»

«La gente sta morendo e voi non vi rendete conto». È una delle intercettazioni contenute nell’informativa del Nucleo ecologico dei carabinieri di Pescara, a supporto degli atti dell’inchiesta sulla morte all’Hotel Rigopiano (Farindola) di 29 persone per la valanga del 18 gennaio scorso dovuta al terremoto magnitudo 5.5. A parlare è il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, con Claudio Ruffini, all’epoca segretario del presidente della Regione Luciano D’Alfonso. La telefonata è stata captata in una diversa inchiesta per presunti illeciti dietro appalti.

«Qui conteremo i morti»

Dello stesso tenore della frase di Sospiri, quella di Giuseppina Manente, ufficio stampa della Provincia di Teramo, territorio in piena emergenza in quei giorni. «Qui conteremo i morti per carenza di soccorsi, forse non vi state rendendo conto», scrive in un sms inviato alle 21:45 a Ruffini, delegato da D’Alfonso per seguire tutte le operazioni. Ruolo evidenziato nero su bianco nell’informativa: «Deve essere rimarcato che il presidente Luciano D’Alfonso aveva delegato Claudio Ruffini alla gestione dei mezzi spazzaneve e delle cosiddette “turbine”».

Risate un’ora prima della valanga

«E insomma, mica deve arrivare a Rigopiano? Perchè se dobbiamo liberare la Spa, al limite ci andiamo a fare pure il bagno». Queste le parole pronunciate al telefono dal dipendente dell'Anas, Carmine Ricca, alle 15.35 del 18 gennaio 2017, poco più di un'ora prima che una valanga travolgesse l'Hotel Rigopiano di Farindola. Ricca è a colloquio con il responsabile del settore viabilità della Provincia, Paolo D'Incecco, che ride della battuta del suo interlocutore. Anche Ricca, si legge nell'informativa della Squadra Mobile di Pescara inviata alla Procura di Pescara, ride e aggiunge: «Cioè, ho capito che dobbiamo arrivare fin lì, però insomma è una bella tirata, lo sai meglio di me». I due stanno parlando della possibilità di distaccare una turbina, che ritengono stia operando nel circondario di Penne e incidentalmente fanno dei riferimenti alla situazione dell'Hotel Rigopiano. D'Incecco chiede: «quanto tempo... oggi pomeriggio non si può fare niente?». Ricca risponde che «mò, penso... oggi... la Madonna che c'è qua... eh... mo' penso no». D'Incecco a quel punto chiede se se ne parli per la mattina seguente e il dipendente dell'Anas conferma che «sì, almeno domattina, anche perchè quello con la turbina fino a mò ha faticato...».

Il presidente della Provincia: temo sia di mia competenza

«Io la preoccupazione mia è che quello è un lavoro che è di mia competenza, tutto qua». Così il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, alle 19:56 del 18 gennaio, poco dopo avere appreso con certezza la notizia della valanga che ha travolto l’Hotel Rigopiano. Di Marco, attualmente indagato nell’inchiesta sul disastro dell’albergo, in quel momento si trova insieme al segretario della Provincia, Antonello Langiu e i due conversano telefonicamente con il responsabile del settore Viabilità della Provincia, Paolo D’Incecco, che si trova a casa per problemi di salute. Il colloquio è registrato dalla squadra mobile di Pescara nell’ambito di altre attività d’indagine. Langiu mette a conoscenza D’Incecco di quanto accaduto all’Hotel Rigopiano. «Hai saputo dell’Hotel Rigopiano, si?», dice Langiu, «no - risponde D’Incecco - che è successo?», «è crollato sotto una valanga! Dodici morti». Nel discorso interviene il presidente Di Marco: «Mo è arrivata sta notizia abbastanza drammatica...un problema molto serio».

La turbina per spalare la neve mai arrivata a Farindola

Di Marco, inoltre, aggiunge un particolare di non poco conto relativo alla turbina, un macchinario che avrebbe dovuto sgombrare la neve dalla via per Farindola. «Tra l’altro la turbina (mezzo per spalare la neve, ndr) che avevamo concordato che andava su a Farindola non è mai andata a Farindola e non ho capito cosa ha cambiato di programma l’Anas, e sta andando a Villa Celiera dove anche lì è crollata una casa con due anziani - commenta Di Marco - Ma la cosa terribile è questa cosa di Rigopiano perché là ci sono dodici persone, s'e' salvato soltanto quello che ha dato la notizia».

La segretaria della Provincia: l’allarme lanciato il giorno precedente

Il 19 gennaio, il giorno successivo alla valanga, gli inquirenti intercettano una telefonata tra D’Incecco e “Laura”, segretaria della Provincia di Pescara «dalla quale si apprende che il giorno prima, 18 gennaio, la sorella di Roberto del Rosso (il gestore dell’hotel Rigopiano) si era recata in Provincia per chiedere soccorso per conto del fratello, il quale via WhatsApp, l’aveva messa al corrente della situazione critica in cui versava l’albergo e dei clienti che volevano andarsene».

