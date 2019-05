Al via Nuovo Risparmio, la guida del Sole 24 Ore per gestire i tuoi soldi

Un'iniziativa di educazione al risparmio che parta dalle esigenze concrete del cittadino-risparmiatore, seguendolo nelle opzioni che deve affrontare nel corso della sua vita e dandogli indicazioni utili e concrete per aiutarlo a fare scelte il più possibile consapevoli. È questo l'obiettivo della collana “Nuovo Risparmio” realizzata dai giornalisti del Sole 24 Ore che prenderà il via giovedì 30 novembre: una guida pratica in 12 puntate che sarà in edicola con il quotidiano ogni giovedì.



Per evitare investimenti sbagliati è infatti fondamentale capire che cosa è meglio non avere in portafoglio, che cosa dobbiamo chiedere a chi ci propone un prodotto e che cosa dobbiamo verificare su un prospetto informativo. Per questo i dodici volumetti della collana del Sole 24 Ore “Nuovo risparmio” abbracciano, in modo pratico e operativo, aspetti tra i più diversi del mondo finanziario, ma che fanno parte della vita quotidiana: l'acquisto di una casa e l'accensione del mutuo, l'accantonamento per la pensione, la gestione dell'automobile, la scelta dell'assicurazione, l'investimento in arte. Ma anche come la tecnologia cambia il mondo dei risparmi, come difendersi dalle truffe, come scegliere un consulente, quali sono i risvolti fiscali degli investimenti, o come possiamo investire per massimizzare i benefici fiscali; non ultimo, come possiamo reclamare se qualcosa va storto. Il primo volumetto, in edicola giovedì 30 novembre, farà una ricognizione sui tanti prodotti di investimento a disposizione dei risparmiatori: dai più tradizionali conti correnti ai nuovi Pir, i Piani individuali di risparmio, che stanno avendo un grandissimo successo grazie alla fiscalità favorevole.



Non solo, “Nuovo risparmio” sarà un'iniziativa crossmediale che coinvolge anche Radio 24 e i canali Social del Gruppo. A presentare il tema della settimana sarà infatti Radio 24, che al mercoledì alle 11, nel corso della trasmissione «Due di Denari», offrirà una serie di approfondimenti e di risposte alle domande degli ascoltatori. Il contatto diretto con lettori e ascoltatori sarà infatti una leva importante dell'iniziativa: due caselle di posta, una per i lettori del Sole 24 Ore e una per gli ascoltatori di Radio 24, raccoglieranno una serie di domande che verranno esaminate nei 12 fascicoli, con approfondimenti dedicati e con risposte dirette ai quesiti, per affrontare nel modo più diretto i problemi finanziari dei risparmiatori.



Gli approfondimenti potranno essere seguiti anche sui canali social del Sole 24 Ore – Facebook, LinkedIn e Twitter - seguendo l'hashtag #nuovorisparmio. L'obiettivo è mantenere un dialogo su più fronti, costante e costruttivo, su temi che interessano una platea sempre più ampia di persone.

I volumetti della collana “Nuovo risparmio” saranno in edicola ogni giovedì a partire dal 30 novembre a 0.50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano.



IL PIANO DELL'OPERA:

1) Dai conti correnti ai Pir - 30 novembre

2) Denaro e tecnologia - 7 dicembre

3) Scegliere il consulente - 14 dicembre

4) Casa e dintorni – 21 dicembre

5) Assicurarsi la vita – 28 dicembre

6) Investire per i figli – 4 gennaio

7) Gestire l'auto – 11 gennaio

8) Investimenti e Fisco – 18 gennaio

9) Preparare la pensione – 25 gennaio

10) Investire nell'arte – 1° febbraio

11) Difendersi dalle truffe - 8 febbraio

12) Reclami allo sportello – 15 febbraio

