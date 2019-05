Ape sociale: oggi si chiudono le domande 2017, primi pagamenti solo a gennaio

Oggi è l'ultimo giorno utile per la seconda scadenza della domanda di Ape sociale 2017, l'indennità utilizzabile da 63 anni fino alla pensione in fase di sperimentazione e riservato a una platea ristretta di lavoratori in condizioni di disagio sociale o economico (oppure impegnati in attività gravose indicate in 11 categorie) e che hanno compiuto entro il 2017 almeno 63 anni con 30 anni di versamenti contributivi (36 se gravosi).

I dati sulle domande presentate

Inps dovrebbe comunicare nei prossimi giorni sia il numero delle domande arrivate entro quest'ultima data utile (dopo quella di metà luglio) sia l'andamento del riesame sulle circa 26mila domande respinte in prima istruttoria e poi sottoposte a nuovo vaglio su indicazione del ministero del Lavoro, che ha chiesto di dare un'interpretazione più flessibile dei requisiti richiesti. Notizie circolate che parlavano di circa 8mila domande nuove arrivate negli ultimi mesi, ieri non hanno trovato conferma in Inps.

Primo pagamento con gli arretrati

Per quanto riguarda invece le oltre 14mila domande di Ape sociale che hanno già superato il vaglio la notizia è che i primi pagamenti arriveranno in gennaio. Inps non è infatti nelle condizioni, anche dopo il via libera ottenuto in conferenza servizi (l'interlocuzione amministrativa aperta con i ministeri del Lavoro e dell'Economia), di autorizzare i pagamenti entro il 7 dicembre prossimo. A gennaio ai primi "Apisti sociali" verranno pagati prima i mesi di arretrati 2017 (fino a otto se si parte dal maggio scorso) e, successivamente, da febbraio avranno il pagamento mensile dell'indennità che, lo ricordiamo, non può superare i 1.500 euro mensili per 12 mensilità.

La dote per il 2018

Dai risultati della chiusura del primo anno di sperimentazione dipendono le scelte che il Governo potrà fare sull'allargamento della platea dell'Ape sociale nel 2018, a partire dalle nuove categorie di gravosi identificate e dal riconoscimento di un bonus di 12 mesi per figlio (fino a 24 massimi) sui requisiti contributivi o anagrafici delle lavoratrici che rientrino nei parametri per accedere all'anticipo pensionistico erogato dallo Stato.

Il finanziamento del primo anno di sperimentazione era pari a 300 milioni nel 2017 e 609 nel 2018, un minor utilizzo di risorse su questo secondo anno è condizione per la copertura dell'ampliamento su cui, appunto, c'è un impegno aperto e che dovrà tradursi in un emendamento, alla Camera, al ddl Bilancio. Stime circolate durante il confronto con il sindacato indicavano una previsione di circa 23-25mila domande accolte da Inps tra tutte quelle presentate entro fine novembre, per circa il 65-70% della platea ipotizzata, che era di circa 35mila soggetti, un dato che potrebbe essere confermato entro la metà di dicembre per consentire l'ampliamento dell'Ape sociale 2018, tra l'altro previsto nell'intesa raggiunta con Cisl e Uil e respinta dalla Cgil che, sabato 2 dicembre, manifesterà le sue ragioni contrarie con una serie di mobilitazioni.

I dati sui precoci

Inps dovrebbe comunicare nei prossimi giorni anche i dati su un altro canale di flessibilità aperto con la legge di Bilancio dell'anno scorso per riconoscere il diritto al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi versati per chi aveva lavorato almeno 12 mesi prima d'aver compiuto 19 anni. Si tratta dei lavoratori precoci. Secondo gli ultimi dati Inps, aggiornati al 16 ottobre scorso, meno del 30% di chi ha presentato domanda ha ricevuto una risposta di accoglimento. A fronte delle 26.251 domande arrivate, solo 7.356 sono state accolte (28%), 18.411 quelle respinte.

La finestra, aperta dal 1° maggio, s'è rivelata troppo stretta per le condizionalità poste dalla legge. Per l'uscita anticipata, infatti, oltre ai 12 mesi di versamenti in età giovanile era richiesta l'appartenenza a determinate categorie (disoccupati, coloro che assistono familiare con handicap grave, invalidi superiori al 73%, lavoratori che svolgono lavori gravosi e/o usuranti). Solo in questo caso il pensionamento è consentito, a prescindere dall'età anagrafica, con 41 anni e 5 mesi di contributi nel periodo 2019/2020. Con i nuovi indirizzi interpretativi del ministero del Lavoro diverse domande scartate dall'Inps saranno sono state sottoposte a riesame. La platea potenziale per questa misura è di 25mila soggetti ed è indicata nella Relazione tecnica della legge di Bilancio dell'anno scorso, dove per questa misura si prevedeva una maggiore spesa per 360 milioni quest'anno, che salgono a 550 nel 2018, per diventare 590 milioni strutturali dal 2020 .

© Riproduzione riservata