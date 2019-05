Il nuovo numero di How to Spend It. La festa è 4.0, la casa si mette in gioco e l'invito a cena è di Giorgio Armani

Il nuovo numero di How To Spend It, il mensile di Luxury e di Lifestyle del Sole 24 Ore, in edicola da venerdì 1 dicembre, apre il mese delle feste natalizie con un numero ricco di spunti per vivere questo periodo dove è vietato annoiarsi.

La casa si mette in gioco, tra oggetti impossibili e divertissement artistici, divagazioni, azzardi d'ironia: dal cabinet clown al tavolino macaron, dalla lampada acrobata all'altalena che non si muove. Il design diventa giocoso e si sottrae alle convenzioni per scommettere, almeno alla fine dell'anno, sulla voglia di giocare.

Anche il piatto vuole la sua personalità, tassativamente esclusiva. Lo stile è tutto made to order. Fatto a mano, su misura con un disegno usato una volta sola e per un solo committente, il piatto si fa unico perchè c'è sempre un modo diverso per mettersi a tavola dove il limite alla personalizzazione non c'è.

Dal piatto al cibo il passo è breve. Soprattutto se l'invito a cena è di Re Giorgio che sa bene che la cucina, come la moda, non sono autosufficienti. Andrea Petrini, il “God of food” della gastronomia ha fatto duemila chilometri, un giro del mondo con la lingua e i suoi sei sensi per mettersi a tavola con il “King of fashion” Giorgio: “Per il loro legame con la tradizione, i sapori e i gusti della cucina italiana devono essere classici, semplici, genuini inconfondibili.”, spiega Armani, che potrebbe alludere ai tagli, alle linee dei capi delle sue collezioni, ma è di cucina che parla. Raccontando anche i suoi ricordi (gastronomici e non solo) più personali.

Di cucina in cucina, di delizia in delizia gourmand in ogni menu di Natale non manca mai il foie gras, che però è anche l'alimento più controverso e contestato del Pianeta per via del cosiddetto gavage, l'alimentazione forzata delle oche e delle anatre per aumentare le dimensioni del fegato. Nato romano, naturalizzato francese, oggi il fegato grasso, grazie a due artigiani che si preoccupano da sempre della salute dei loro animali da allevamento, si riscopre italiano ed etico. Eh sì, una produzione di foie gras che, escludendo il gavage, concilia gourmand e animalisti, dove le oche si alimentano con i fichi. E il risultato è un fegato grasso etico, incomparabilmente vellutato e di straordinaria dolcezza.

Infine è tempo di viaggi e How to spend it va a passo d'uomo: la nuova frontiera è tornare a muoversi alla velocità dei propri piedi. Immersi nella natura, nei canyon della Zagoria, in Grecia, o sui sentieri di Kumano Kodo, in Giappone, ma anche in città, in una dimensione dilatata del tempo e del suo movimento.

“Riprendersi il senso del tempo. La parola chiave è responsabilità. Forse il lusso abita la capacità di dare valore al trascorrere del tempo e coincide con la responsabilità dell'esperienza”. Lo dice Dacia Maraini nell'intervista della Direttrice di How To Spend It Nicoletta Polla-Mattiot.

E la festa 4.0? Smartphone, tablet e progressivamente, auto, musei, persino ristoranti e gallerie d'arte celebrano i dieci anni del touch. Se è già da dieci anni che il mondo si può modificare con un semplice gesto delle dita, la prossima sfida è portare sul palmo della mano anche l'intelligenza artificiale. Come?

Scopritelo a partire da venerdì 1 dicembre sul nuovo numero di How to Spend It in edicola con Il Sole 24 Ore.

