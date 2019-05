Il Sole 24 Ore: aumento di capitale interamente sottoscritto

Il Sole 24 ORE, comunica che in data odierna, le banche del consorzio di garanzia (Banca IMI e Banca Akros) hanno sottoscritto, ai sensi dell'accordo di garanzia stipulato il 27 ottobre, 4.234.144 azioni speciali per un controvalore complessivo di 4.069.012,38 euro pari all'8,14% delle azioni oggetto dell'aumento di capitale. Pertanto, l’aumento di capitale in opzione risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 49.983.989,44 euro, di cui 520.124,76 euro a titolo di capitale sociale ed 49.463.864,68 euro a titolo di sovraprezzo. Il nuovo capitale sociale della società risulta pertanto pari a 570.124,76 euro suddiviso in 9.000.000 azioni ordinarie e 56.345.797 azioni speciali prive del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile la relativa attestazione sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono pubblicati ai sensi di legge e quindi resi disponibili presso la sede sociale del Sole in Milano, Via Monte Rosa 91, nonché sul sito internet wwww.gruppo24ore.ilsole24ore.com.



«Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto un'adesione così alta all'aumento di capitale. La fiducia che ci hanno dato gli investitori, anche sulla base dell'interesse riscontrato sul piano di sviluppo del Gruppo, conferma la forza e l'autorevolezza del brand Sole 24 Ore. Si tratta di un risultato molto positivo e di un segnale importante anche per il settore editoriale più in generale, considerando il contesto difficile del mercato», commenta l'amministratore delegato del Gruppo 24 Ore Franco Moscetti, che prosegue: «È passato un anno da quando si è insediato il nuovo Cda che in questi mesi ha lavorato compatto con il nuovo management per risanare l'azienda. Oggi abbiamo portato a compimento una manovra finanziaria da circa 90 milioni che ci consente l'integrale copertura delle perdite della Società, il suo rafforzamento patrimoniale e il ripristino del patrimonio netto ad un congruo valore positivo, tutte misure necessarie a rilanciare il gruppo. Siamo quindi pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del quotidiano economico finanziario leader nel Paese».

Il gruppo 24 Ore annuncia inoltre che sono stati sottoscritti con le banche finanziatrici (Banca IMI, Intesa San Paolo, BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca Monte dei Paschi di Siena, Credito Valtellinese e Banca Centropadana Credito Cooperativo) i contratti di finanziamento relativi a linee di credito revolving e per cassa per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e scadenti il 31 dicembre 2020. L'amministratore delegato del Gruppo 24 ORE Franco Moscetti «esprime soddisfazione per aver definito anche l'ultimo elemento per il completamento della manovra finanziaria».

