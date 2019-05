Messina, Cairo, Marchetti, Condorelli e Mutti: ecco chi sono i 25 nuovi cavalieri del lavoro

Consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell'Ordine “Al Merito del Lavoro” ai venticinque cavalieri nominati dal capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Ecco chi sono.

GIUSEPPE AMBROSI

Industria / Alimentare - Lombardia

È presidente e amministratore delegato di Ambrosi, azienda di famiglia leader nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali italiani. È presente in Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. 45% l'export. 500 i dipendenti, di cui 300 in Italia.





LUIGI AQUILINI

Industria / Edilizia, costruzioni - Canada

È presidente e fondatore di Aquilini Group. Emigrato in Canada a 23 anni, lavora prima come operaio poi come giardiniere e muratore. Il Gruppo, attivo nell'edilizia, agricoltura, ristorazione, turismo e sport professionale è oggi presente in Italia, Canada, Stati Uniti, Australia, Romania e Filippine. Oltre 10.000 i dipendenti.



CATIA BASTIOLI

Industria / Chimica - Piemonte

È amministratore delegato di Novamont. Dopo una carriera nel management scientifico è tra i fondatori del centro ricerche Fertec, diventato poi Novamont. Il Gruppo, leader nella produzione di bioplastiche e prodotti biochimici, è titolare di 1.000 brevetti e ha sedi in Italia, Germania, Francia e Stati Uniti. 600 i dipendenti.



FABRIZIO BERNINI

Industria / Robotica e automazione - Toscana

È presidente di Zucchetti Centro Sistemi, da lui fondata come software house, oggi leader internazionale nel settore della robotica e dell'automazione per il giardinaggio, la casa e l'uso domestico. Presente in oltre 50 paesi è titolare di 110 brevetti relativi a 50 invenzioni. 65% l'export, 210 gli addetti.





STEFANO BORGHI

Industria / Impiantistica - Emilia Romagna

È presidente e amministratore delegato della Site, azienda di famiglia attiva a livello internazionale nella progettazione e realizzazione di sistemi integrati e soluzioni per reti di telecomunicazioni, di energia e trasporti. 27 le unità locali in Italia, 1 in Algeria e 1 negli Emirati Arabi. 1.578 i dipendenti.



URBANO ROBERTO AGOSTINO CAIRO

Industria / Comunicazioni - Lombardia

È presidente e fondatore di Cairo Communication, gruppo attivo nell'editoria multimediale nato come concessionaria per la raccolta pubblicitaria. Con La7 è presente nell'editoria televisiva e dal 2016 con l'acquisizione di RCS MediaGroup è editore del “Corriere della Sera” e de “La Gazzetta dello Sport”. Oltre 4.150 i dipendenti.



LAURA CALISSONI

Industria / Tessile - Lombardia

È presidente e amministratore delegato del Gruppo Carvico, specializzato nella produzione e vendita di tessuti elasticizzati indemagliabili per l'abbigliamento sportivo. Opera con 3 stabilimenti in Italia e 1 in Vietnam. Ha sedi commerciali in Cina e Stati Uniti. 80% l'export, 827 i dipendenti.



MARISA CARNAGHI

Industria / Lavorazioni meccaniche - Lombardia

È presidente dell'azienda di famiglia Pietro Carnaghi, attiva nella produzione di torni verticali di grandi dimensioni con una produzione annua di 40 macchinari destinati ai settori aerospaziale, energetico e oil & gas. Realizza il 40% del fatturato attraverso la fornitura di know – how. 90% l'export. 200 gli addetti.



FRANCESCO CASOLI

Industria / Elettromeccanica - Marche

È presidente esecutivo del Gruppo Elica, azienda di famiglia attiva nella progettazione e produzione di cappe aspiranti da cucina e motori elettrici per elettrodomestici. Realizza ogni anno oltre 19 milioni di unità e con 9 stabilimenti è presente in Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. 3.600 i dipendenti.

MAURIZIO CIMBALI

Industria / Macchine per l'industria alimentare - Lombardia

È presidente del Gruppo Cimbali, azienda di famiglia leader nella progettazione e produzione di macchine professionali per caffè espresso. Con 4 brand - LaCimbali, Faema, Casadio e Hemerson - ha una quota di mercato mondiale del 25%. Opera con 3 stabilimenti e 2 filiali in Italia; 7 le filiali estere. 58 i brevetti, 660 i dipendenti.



GIUSEPPE VALENTINO CONDORELLI

Artigianato / Prodotti dolciari - Sicilia

È amministratore e socio unico dell'Industria Dolciaria Belpasso, azienda di famiglia attiva nella produzione di torroncini e di specialità dolciarie siciliane. Con oltre 160 varietà prodotte e una lavorazione quotidiana di 15mila chili di torrone è presente in 25 paesi. 50 gli addetti.

JUAN BAUTISTA CUNEO SOLARI

Commercio / Grande distribuzione - Cile

È presidente onorario di S.A.C.I. Falabella. Ha iniziato il suo percorso imprenditoriale con un piccolo locale commerciale nella città di Santiago. Oggi il Gruppo è leader nel commercio e nella distribuzione di prodotti di largo consumo in America Latina con 476 punti vendita e 39 centri commerciali. Oltre 100.000 i dipendenti.



CESARE DE MICHELIS

Industria / Editoria - Veneto

È presidente e fondatore della casa editrice Marsilio Editori. Con oltre 8.500 titoli pubblicati, di cui 3.000 ancora in listino e circa 250 novità all'anno, è tra i principali editori italiani specializzati nell'urbanistica, nella sociologia, nella saggistica politico-culturale e nella narrativa. Occupa oltre 30 addetti.

LUIGI DE ROSA

Industria / Trasporti, logistica - Campania

È amministratore unico della Smet, leader nella logistica integrata e nel trasporto intermodale. E' presente in Europa con oltre 20 sedi e dispone di un parco veicolare di 2.500 unità. 80.000 mq le aree coperte per deposito e produzione su 300.000 mq di superfici complessive. Oltre 1.000 i dipendenti.



PIETRO DI LEO

Industria / Prodotti da forno - Basilicata

È amministratore unico della Di Leo Pietro, azienda di famiglia attiva nella produzione di prodotti da forno. Con 6 linee di produzione completamente automatizzate e tecniche di lavorazione artigianale ha una capacità produttiva annua di 180.000 quintali. E' presente in Australia, Canada, Israele e Stati Uniti. 48 i dipendenti.



NICOLA DI SIPIO

Industria / Accessori per autoveicoli - Abruzzo

È presidente e fondatore di Raicam Group. A 29 anni vende l'automobile e avvia la sua prima attività di rigenerazione ganasce usate per le officine meccaniche. Il Gruppo oggi è leader nella produzione di frizioni e freni per l'industria automobilistica e ha stabilimenti in Italia, Inghilterra e India. 60% l'export, 500 i dipendenti.



MICHAEL EBNER

Industria / Editoria, giornali - Trentino Alto Adige

È amministratore delegato di Athesia, holding di famiglia attiva nell'editoria e presente anche nei settori dell'industria, del commercio, del turismo e dell'energia. Edita oltre 20 pubblicazioni tra quotidiani, settimanali e mensili ed è presente sul web con 9 siti di informazione. 1.500 i dipendenti, 73 le sedi.



FRANCESCO MALDARIZZI

Commercio / Automobili - Puglia

È presidente del Gruppo Maldarizzi, tra i primi concessionari del settore automotive sul mercato italiano. Sotto la sua guida il Gruppo ha esteso la sua presenza in Puglia e in altre regioni del Mezzogiorno oltre ad acquisire i mandati per il Gruppo Fiat, Mercedes-Benz, BMW e Mini. 225 gli addetti tra assistenza e vendita.



FEDERICO MARCHETTI

Commercio elettronico / Beni di lusso - Lombardia

È fondatore di Yoox e amministratore delegato di Yoox Net-A-Porter Group, leader mondiale nel commercio on line per la moda di lusso. Con oltre 2,9 milioni di clienti, ha centri logistici e uffici in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong. Distribuisce in oltre 180 paesi nel mondo. 93% l'export, oltre 4.500 i dipendenti.



LICIA MATTIOLI

Artigianato / Gioielleria - Piemonte

È amministratore delegato della Mattioli, azienda di famiglia attiva nella creazione e lavorazione di alta gioielleria e oreficeria. E' presente all'estero con 200 punti vendita. I principali mercati di riferimento sono l'Unione Europea, la Russia, gli Stati Uniti e il Giappone. 85% l'export, circa 100 gli addetti.



CARLO MESSINA

Credito - Lombardia

È consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, gruppo bancario

leader in Italia con 4.600 filiali e 12 milioni di clienti. Sotto la sua guida si è affermato tra i migliori gruppi bancari dell'area Euro per solidità patrimoniale e capitalizzazione. E' presente in 12 paesi con 1.100 sportelli.



FRANCESCO MUTTI

Industria / Conserve - Emilia Romagna

È amministratore delegato del Gruppo Mutti, azienda di famiglia leader nei derivati del pomodoro. La produzione è di 280.000 tonnellate l'anno ed esporta in 82 paesi. Grazie alle innovazioni introdotte ha ridotto del 4,6% l'impronta idrica e del 27% le emissioni di CO2 lungo la filiera. 266 i dipendenti stabili e 416 gli stagionali.



MASSIMO PEROTTI

Industria / Nautica - Liguria

È presidente e amministratore delegato di Sanlorenzo, da lui rilevato e rilanciato nella cantieristica internazionale da diporto. Oggi al 2° posto tra i costruttori di imbarcazioni sopra i 24 metri, opera nei cantieri di Ameglia, Viareggio e La Spezia; 70.000 mq le aree coperte su 147.000 mq di superfici complessive. 300 i dipendenti.



GIUSEPPE RECCHI

Industria / Infrastrutture, telecomunicazioni - Lazio

È vicepresidente di Telecom Italia, dopo esserne stato presidente esecutivo dall'aprile 2014. Nel 2016, sotto la sua presidenza, il Gruppo ha realizzato investimenti per 4,9 miliardi di euro e, sul mercato domestico, ha raggiunto con fibra ottica il 60% delle unità immobiliari e con rete mobile 4G il 96% della popolazione.



MARCO ZIGON

Industria / Elettromeccanica - Campania

È presidente di Getra, azienda di famiglia attiva nella progettazione e produzione di trasformatori elettrici di grande e media potenza. Con 5 società, 2 stabilimenti in Italia e 2 filiali estere è presente nel Nord Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina. 80% l'export, 300 i dipendenti.

© Riproduzione riservata