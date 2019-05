Backtowork24 incorpora Equinvest: nasce il maggior hub della finanza alternativa in Italia

Alla prima edizione dei BacktoWork24 Awards, che si è tenuta il 29 novembre presso la sede del Sole 24 Ore, Alberto Bassi - Amministratore Delegato di BacktoWork24 - ha annunciato l'operazione che porterà all'incorporazione societaria di Equinvest. Nasce così il più grande hub di finanza alternativa in Italia. Durante la serata sono state celebrate le eccellenze del network, selezionate da una giuria composta da 11 esperti del panorama economico italiano. Ci sono investimenti che non incidono solo sulle performance economico-finanziarie, ma che hanno ricadute sociali altamente impattanti sull'intera collettività. È il caso di Biogenera, la prima biotech company ad aver sviluppato una piattaforma unica ed altamente innovativa per la creazione e sviluppo di nuovi farmaci personalizzati a Dna, vincitrice del premio “Miglior Azienda 2017”.



Al secondo posto si è posizionata X Next, startup innovativa che grazie alla tecnologia real time a raggi X consente un significativo miglioramento nell'identificazione di contaminanti e/o prodotti pericolosi. Al terzo Realmore, che sviluppa applicazioni di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale per migliorare i processi produttivi in campo industriale.

Il premio “Miglior investitore 2017” è stato assegnato a Daniele D'Amuri, che, proprio su Biogenera, ha investito capitali, competenze, ma soprattutto passione. Il manager ha ricoperto ruoli da Senior executive (Cfo, Cio e Pianificazione Strategica) nei settori Fmcg, Automotive e Biotech/Pharma per oltre 10 anni.



Per la stessa categoria sono stati premiati Luigi Bruno e Massimo Dragoni, per il secondo e terzo posto. «Abbiamo voluto organizzare questa prima edizione degli Awards – spiega Alberto Bassi – per raccontare il successo della finanza alternativa in Italia. Successo decretato dall'eccellenza delle aziende made in Italy e dallo slancio di manager impegnati nello sviluppo di un'economia che si costruisce con la fiducia e con l'impegno. Colgo l'occasione per ringraziare i membri della giuria, professionisti delle più grandi realtà italiane e internazionali, che hanno voluto celebrare con noi coloro che ogni giorno partecipano allo sviluppo dell'economia italiana».

Nel corso dell'evento BacktoWork24 ha annunciato un'importante novità che la proietta verso un 2018 intenso, pronto a registrare un ulteriore trend di crescita: «Vogliamo condividere con tutti coloro che hanno contribuito al nostro successo – ha continuato Bassi - la notizia dell'integrazione del nostro partner Equinvest, prima piattaforma digitale italiana di venture capital, in BacktoWork24. Una sinergia che consentirà di creare un “polo” internazionale, primo modello in Italia, per valorizzare eccellenza e competenza. Vogliamo diventare un punto di riferimento per tutte quelle aziende che intendono espandere il proprio business e scalare il fatturato attraverso una serie di strumenti alternativi off e online, trovando in noi un unico interlocutore in grado di rispondere alle esigenze di una realtà imprenditoriale in crescita. Un ringraziamento va soprattutto a Fabio Bancalà, Ceo di Equinvest, che ha creduto in questo ambizioso progetto: sono certo che insieme riusciremo a vincere la sfida più importante, che è culturale ancor prima che economica, fare impresa per le imprese».

BACKTOWORK24 AWARDS

LA GIURIA

Marco Bicocchi Pichi | Presidente Italia Startup

Lucia Chierchia | Head of Innovation Hub Electrolux

Massimo Pietro Colombo | Direttore Gen. Commerciale Gruppo 24 Ore

Marco Gay | Vicepresidente Esecutivo Digital Magics

Anna Gervasoni | Direttore Generale AIFI

Carlo Mammola | AD Fondo Italiano d'Investimento

Stefano Martini | Innovation Manager Intesa Sanpaolo

Valentina Montanari | CFO AC Milan

Paolo Penati | CEO Qvc Italia

Debora Rosciani | Giornalista Radio 24

Davide Zanolini |Executive VP WW Marketing Piaggio



BacktoWork24 è il primo sistema in Italia che offre soluzioni innovative per favorire l'investimento di risorse finanziarie e competenze professionali da parte di manager e investitori, in piccole imprese e start up. L'obiettivo è quello di creare un circolo virtuoso in grado di favorire l'afflusso di finanza e know-how con modalità innovative verso l'economia reale. Player di riferimento nel mercato italiano per l'investimento in PMI e startup da parte di investitori privati con oltre 16,2 M di € transati dal 2014, conta oggi un network di oltre 5.700 PMI/startup, 4.100 manager e 1.200 investitori. www.backtowork24.com.

Equinvest è una società di venture capital che ruota attorno all'equity crowdfunding, selezionando interessanti opportunità di investimento. Inoltre interviene nelle aziende che seleziona con un proprio veicolo di venture capital con un committment in asset management. www.equinvest.it

© Riproduzione riservata