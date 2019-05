CariChieti, pm conferma indagine su ex commissari scelti da Bankitalia

Il procuratore di Chieti, Francesco Testa, conferma, in audizione davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche, l'indiscrezione di stampa dell'indagine aperta nei confronti degli ex commissari straordinari della banca, nominati dalla Banca d'Italia, Salvatore Immordino e Francesco Bochicchio. «L'ipotesi di lavoro», spiega il procuratore è l'eccessiva svalutazione dei crediti poco prima della risoluzione del novembre 2015. Il reato ipotizzato è bancarotta ma serve «il profilo di dolo e questo è tutto da accertare». Il magistrato ricorda che «la rettifica dei crediti, fatta poco prima della risoluzione, fu per 243 milioni ed è stata giudicata dal Tribunale di Chieti come «non liquet» (non chiara, ndr) perché il Tribunale di Chieti «non è stato in grado di valutare i criteri applicati». L'inchiesta è stata aperta dalla Procura «prima della dichiarazione d'insolvenza della banca dell'aprile 2016».

Su CariChieti attività vigilanza di Bankitalia «pressante»

«Noi - aggiunge il Procuratore - naturalmente stiamo passando sotto esame l’intera vita della banca prima dello stato di dissesto. La rettifica in pejus è una delle possibilità» per le cause del dissesto. CariChieti, ricorda il magistrato, era stata sottoposta a quattro ispezioni della Banca d'Italia prima dell'amministrazione straordinaria scattata nel settembre del 2014, «ben prima quindi del collasso, a qualsiasi causa sia esso riconducibile. Era una banca sotto osservazione con diversi problemi di trasparenza. La Vigilanza di Banca d'Italia è stata pressante in quattro anni; dal nostro punto di vista quattro ispezioni sono un buon numero, c'è stato occhio attento della Vigilanza».

Responsabilità per svalutazione crediti CariChieti ancora da accertare

Rispondendo ad una domanda del senatore dem Mauro Maria Marino sulla svalutazione dei crediti della banca il magistrato spiega che gli accertamenti sono ancora in corso, e che «occorre verificare non solo il valore dei crediti - che effettivamente venne ridimensionato -ma anche l'eventuale profilo di dolo nel fare questo». «Parliamo, sottolinea testa alla commissione, «di una banca risolta dopo alcuni anni di commissariamento straordinario, una banca che sicuramente era già critica. Se la svalutazione dei crediti operata poco prima della risoluzione abbia dato la mazzata finale o sia stata un fattore autonomo lo dobbiamo ancora verificare».

