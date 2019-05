Berlusconi: fermiamo i Cinquestelle. Meloni: al Colle con firme contro ius soli

«Come nostri avversari ci sono il ribellismo, il pauperismo, il giustizialismo dei grillini; le loro ricette economiche che devasterebbero la nostra economia, massacrerebbero in particolare il ceto medio sotto i colpi di una tassazione insostenibile. Ci sono persone che non hanno mai lavorato, che non hanno mai amministrato neppure un condominio. L'87% dei grillini prima di entrare in Parlamento non aveva mai neppure fatto una dichiarazione dei redditi. Dobbiamo fermarli». Lo ha detto Silvio Berlusconi in un video messaggio a una convention di Forza Italia a Benevento. Mentre dalla convention di Fdi a Trieste, la leader Giorgia Meloni chiede a Fi e Lega una «commissione per liste pulite» e annuncia: «La prossima settimana porteremo al Colle 100mila firme contro lo ius soli».

Berlusconi: faremo ripartire l’Italia

Per il Cavaliere dunque si tratta di una «sfida nuova», non più contro «la sinistra, che si è messa fuori gioco da sola», ma contro i grillini che «distruggerebbero l'Italia, il ceto medio in particolare, con un'ondata di nuove tasse, dalla patrimoniale alle tasse sulla casa e ad un'imposta di successione fino al 45%». «Noi rappresentiamo la concretezza, la serietà, l'etica del fare, la responsabilità dei risultati - ha detto Berlusconi - non siamo professionisti della politica, ma donne e uomini che hanno dimostrato nella vita di saper realizzare obiettivi concreti». «Noi abbiamo un programma che farà ripartire l'Italia partendo da un taglio generalizzato delle tasse, dalla flat tax fissata ad un'aliquota conveniente per tutti, dall'abolizione delle tasse sulla prima casa, sulla prima auto, sulle donazioni e le successioni».

Meloni a Fi e Lega: commissione per liste pulite

«Noi chiediamo tre cose agli alleati: un programma che dica prima cosa si farà agli italiani - ha detto Meloni parlando alla convention Fdi -. Vogliamo chiarezza da chi pensa che la Merkel sia un interlocutore o chi sull'unità d'Italia ancora un po' tentenna. Poi vogliamo coerenza, con la clausola anti inciucio. Nessuna intesa con il Pd ma nemmeno con i grillini. Infine una selezione sulle liste elettorali. Propongo alla coalizione di istituire una commissione per vagliare le candidature, questo lavoro non lo deve fare la magistratura ma la politica». «Solo chi detesta la patria può immaginare una legge come lo ius soli» ha detto poi la leader Fdi - i bambini sono usati come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti, è una sanatoria generalizzata». «Già raccolte 100mila firme per fermare lo Ius Soli, Renzi non faccia sciocchezze», ha aggiunto.

