Migranti, Gentiloni: l’Italia ha fatto più di tutti

È un messaggio ai partner europei: «L'Italia ha fatto più di tutti per l'accoglienza e per colpire i trafficanti. E per questo noi, a testa alta, chiediamo ad altri di fare lo stesso». Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel suo intervento a conclusione delle tre giorni dei Med Dialogues di Roma, rinnova ai paesi Ue l'invito a un impegno concreto per affrontare i flussi migratori dal Mediterraneo centrale.

«La giusta indignazione per le immagini di schiavismo ci deve servire a moltiplicare gli sforzi su fronte umanitario e la lotta ai trafficanti. Noi abbiamo indicato la strada coniugando la capacità di accogliere e la capacità di infliggere colpi a trafficanti». Quello delle migrazioni è un tassello di un sfida più complessiva sul Mediterraneo, area tornata cruciale dove nessuno – ha detto – può «pretendere di essere protagonista di una nuova sfera di influenza». «L'Italia chiede meno ambizione e più responsabilità. Non ci sono più garanti esterni ma serve una responsabilità multilaterale, lo dico a noi stessi europei. Bisogna lavorare insieme. Dobbiamo collaborare per costruire un nuovo ordine mediterraneo. Sono lontani gli anni di Suez ma anche dell'intervento in Libia (del 2011, iniziato dalla Francia, ndr)», ha sottolineato il premier.

Un'Agenda Mediterraneo per prossimi 10 anni

Ed è la Libia il cuore della crisi della sponda sud del Mediterraneo: «Nella crisi libica rivendico il fatto che in fondo quel che abbiamo, gli accordi di Skhirat (siglato il 17 dicembre 2025 tra le due fazioni libiche di Tripoli e Tobruk, ndr) , deriva in parte da intuizioni che vennero proprio da qua. Da Roma, da quest'incontro e dalla conferenza diplomatica che l'accompagnò» ha detto Gentiloni rifendendosi alla prima edizione del Med Dialogues (organizzati da Ispi e Farnesina), da lui ideati quando era Ministro degli Esteri. «Ho molto apprezzato il lavoro che ha fatto e sta facendo l'inviato Onu per Libia Salamè per aver un governo più inclusivo e più forte e per arrivare alle elezioni. È la strada giusta ed è stata condivisa anche a Washington nella visita che

il presidente libico Serraj ha fatto ieri».

Sullo sfondo della complessiva geopolitica dell'intera area, Gentiloni ha tracciato i contenuti di una possibile Agenza Mediterraneo per i prossini 10 anni, che vada dalla lotta al terrorismo alla ricerca di una solida convivenza religiosa, dalla cooperazione economica (per l'Italia rappresenta un'area di interscambio per 60 miliardi di euro) alla lotta al traffico di essere umani. «Cercare di ritrovare un'agenda mediterranea, un concerto mediterraneo è una delle principali sfide della politica mondiale», ha sottolineato Gentiloni. «Se è vero che ci sono delle situazioni disperate, pensiamo alla guerra nello Yemen, che colpisce 30 milioni di persone e al momento sembra non avere una via d'uscita, abbiamo anche

risultati positivi come l'accordo sul nucleare iraniano che mi

auguro non sia soggetto ad alcune crisi».

