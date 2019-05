Fotomontaggio shock, Salvini ostaggio delle Br: «Violenza contro di me, denuncio»

Un fotomontaggio su Fb, intitolato “Ho un sogno”, che lo ritrae imbavagliato e con il microfono di una diretta televisiva ma, soprattutto, con un drappo delle Brigate Rosse alle spalle. Come se fosse ostaggio dei terroristi, insomma. Violenza sul web ai danni di Matteo Salvini, che commenta su Facebook postando il 'fake' e affermando: «Incredibile. Questa è vera violenza. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!».

Il segretario della Lega ha specificato che il post è di “Vento ribelle”. «Oggi stesso denunceremo l’autore - annuncia - e attendo reazioni scandalizzate come quelle dei giorni scorsi dove è stato detto tutto e il suo contrario su episodi di presunta violenza». «Sono altrettanto sicuro - ha proseguito Salvini - che di fronte a tante inaccettabili minacce si aprirà anche un serio dibattito sulla violenza vera e non presunta. Ovviamente mi auguro che dopo tante chiacchiere sulle fake news e la violenza su Facebook partano indagini vere e approfondite sull'autore di questo gesto». Intervendo più tardi a Bolzano ha aggiunto: «Le minacce non mi spaventano e quindi tiro avanti dritto e sto in mezzo alla gente. Non sto chiuso nel palazzo ma in mezzo alla gente».

Questa è vera VIOLENZA. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!!! – Matteo Salvini(matteosalvinimi)

I messaggi di solidarietà

Al segretario della Lega Nord sono arrivati messaggi di solidarietà da molto esponenti politici. «A nome mio e del Pd rivolgo piena solidarietà a Matteo Salvini per il violento quanto indegno post che è apparso su Fb», afferma Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Pd. «Bavagli e ricordi di un sanguinario passato terroristico - prosegue - sono da condannare con forza. Le autorità facciano piena luce su un gesto grave, visto che il web non può e non deve essere terreno di caccia incontrastato per sostenitori di diversi estremismi». «Solidarietà all'amico Matteo Salvini. La violenza è sempre inaccettabile. Il web non può diventare un luogo di odio!” Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi. Cosa è Vento Ribelle.

Il blog e la pagina FB non più disponibile

Vento Ribelle è un blog che si chiara: «Anti fascista, anti razzista, anti capitalista, anti militarista, anti colonialista e anti imperialista”» Al blog è associata una pagina Facebook che risulta però ora non più disponibile, con foto prese da internet accompagnate da una didascalia che ne danno un senso politico





© Riproduzione riservata