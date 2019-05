Inter da sola in vetta, ma la Juve resta (ancora) la favorita

I nerazzurri, con una squillante vittoria per 5-0 sul Chievo, sono tornati da soli in vetta alla classifica: posto non insolito, per uno dei club più titolati d’Italia, ma senza dubbio sorprendente se si pensa che la squadra, con qualche piccolo aggiustamento, è più o meno la stessa che lo scorso anno aveva concluso la stagione in caduta libera. Spalletti ha fatto il miracolo: l’allenatore ha lavorato facendo la cosa più logica e apparentemente più semplice, mettere ordine tra i giocatori e costruire un’idea di gioco alla quale aggrapparsi nei momenti difficili. I suoi predecessori più recenti non ci erano riusciti, lui si gode un inatteso primato in classifica proprio alla vigilia del derby d’Italia: quella sfida Juventus-Inter (a Torino sabato prossimo) che potrebbe lanciare definitivamente Icardi e compagni e che, anche in caso di sconfitta per i milanesi, di fatto non toccherebbe più di tanto gli equilibri della classifica.

Il bello di questo campionato (finalmente) è che non c’è un solo protagonista con tutti gli altri a lottare per il secondo posto: Inter, Napoli e Juventus hanno finora dato vita a una lotta serrata, senza dimenticare la Roma che ha ancora una gara da recuperare e, se la vincesse, sarebbe terza a pari punti con i bianconeri.

Nell’anticipo di sabato scorso la Vecchia Signora ha vinto in casa del Napoli: inutile sottolineare i numeri del possesso palla o le occasioni avute da una parte e dall’altra. Nel calcio vince chi la butta dentro. Come ha detto Buffon subito dopo la gara: «A certe condizioni siamo ancora noi». Potrebbe sembrare una frase criptica, non lo è. Significa semplicemente che la Juventus quando deve giocare gare da tutto o niente, in campo italiano, ha ancora una marcia in più: perché è abituata a farlo, perché ha una rosa che le consente un maggior numero di cambi di qualità rispetto agli avversari, perché ha nel proprio Dna una certa dose di cinismo che al Napoli ancora manca. All’Inter lo vedremo, forse già nello scontro diretto di sabato prossimo.

I bianconeri a mio avviso restano proprio per questo motivo i favoriti per lo Scudetto. Alzi la mano chi, pensando alla Juventus di quest’anno, non parlerebbe di una squadra in crisi, in difficoltà, senza la brillantezza e la potenza da rullo compressore degli anni scorsi. Eppure, nonostante tutto, Buffon e compagni sono ad appena un punto dal Napoli delle meraviglie, la squadra più bella d’Italia, e a due dai nerazzurri. Lo scontro più difficile rischia per la Juventus di essere proprio quello casalingo con l’Inter, che esattamente come i bianconeri ha vinto molto, ma non sempre ha convinto. Il campionato è ancora molto lungo, ma se Icardi e compagni facessero il colpaccio più che i 5 punti di vantaggio in classifica guadagnati sui bianconeri farebbe premio la convinzione di essere davvero pronti per arrivare al titolo dopo anni di attesa.

Il Napoli fa i conti, per l’ennesima volta, con i numeri ristretti della propria rosa: Insigne si fermerà, solo a causa di una infiammazione, dopo 60 partite consecutive giocate da titolare. Un segno di come Sarri non possa fare a meno dei suoi titolari, a meno di non vedere pericolosamente calare il rendimento dell’undici in campo. Allo stesso tempo non può essere considerato un caso che nelle due partite casalinghe contro Inter e Juventus i partenopei abbiano raccolto un solo punto. Come accennavo prima, certe gare a certi livelli di classifica è meglio essere abituati a giocarle. Altrimenti si entra in sofferenza e l’ansia prevale sul gioco, per bello che sia.

La corsa a tre, che ripeto potrebbe ridiventare a quattro con la Roma, è appassionante al di là del tifo per l’una o per l’altra. Da anni il campionato italiano non regalava simili emozioni: godiamocelo, senza per forza fare confronti con la qualità di gioco (e giocatori) degli squadroni che dominano in campo europeo.

L’Inter è l’unica a non aver ancora perso e insieme a Napoli e Roma è quella che ha preso meno gol (10); la Juventus è quella che ha segnato di più (41 reti). Insomma, gli ingredienti per un derby d’Italia all’altezza della storia ci sono tutti. Sperando che, come spesso accade in queste occasioni, non finisca con uno scolorito zero a zero e con le due squadre più timorose che vogliose di fare qualcosa. Ma, in fondo, gli scudetti si vincono anche così.

Come sempre, buon campionato a tutti.

P.S. Solo qualche riga per il Milan: dare la colpa a Gattuso per un gol incassato al 95esimo dal portiere del Benevento, che ha azzeccato il colpo di testa della vita, è ingiusto almeno tanto quanto dare la colpa a Montella per la stagione finora scadente. Forse, per rendersene conto, basterebbe dare un’occhiata a chi va in campo. E magari anche in società, dove fino a prova contraria si fanno (o non si fanno) le scelte.

