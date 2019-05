Pino Ramazzotti, che disse «no» all’Olimpia per restare nel suo oratorio

Per chi lavora al Sole 24 Ore, almeno per i più vecchi tra noi, questo è un giorno triste. Pino Ramazzotti, per tanti anni responsabile delle nostre rotative di Milano, ieri mattina se n’è andato in silenzio. Con la stessa umiltà e riservatezza che ha contrassegnato tutta la sua esistenza. Era in pensione da molti anni: molti, ma non sufficienti per farlo dimenticare a chi ha lavorato con lui.

Potrebbe sembrare strano trovare questo articolo nelle nostre pagine di sport, invece è la collocazione migliore. Perché lo sport, il basket in particolare, è stato per Pino l’amore di una vita. Aveva cominciato da giocatore nella squadra del suo oratorio: Opsa basket, campo in terra battuta e un giglio bianco a campeggiare sulle maglie. Quel giglio bianco che vedete, esibito sotto il sorriso di Pino, nella foto ormai sbiadita dal tempo pubblicata qui sopra.

Oggi quando si dice «basket da oratorio» si storce il naso, si usa la definizione per parlare di qualcosa di scadente, di secondo o terzo livello. L’Opsa di allora, nel pieno degli anni 50, era invece una meraviglia. Che con Pino e un pugno di amici si era issata fino ad arrivare alle finali nazionali. Più di una volta. Pronta a sfidare tutti, anche gli squadroni dell’epoca che non riuscivano a capire come potesse, un piccolo oratorio di Milano incastonato nel bel mezzo del quartiere Isola Garibaldi, aver generato un simile miracolo sportivo.

Lo stesso miracolo «il Pino», come lo chiamavano tutti, lo avrebbe ripetuto da allenatore negli anni 70. La qualità della sua pallacanestro, l’ossessione per i particolari, l’attenzione per i dettagli del gioco e la capacità di immaginare allenamenti di vent’anni in anticipo sul resto del mondo lo avevano portato a essere un punto di riferimento anche per chi frequentava il Grande Basket, quello con la “B” maiuscola. Così Riccardo Sales, uno dei migliori allenatori nella storia italiana di questo sport, era diventato suo amico. Perché non importava chi eri e dove allenavi: dal Pino c’era sempre qualcosa da imparare.

Prima di uno scontro diretto Opsa-Olimpia Milano si era presentato sugli spalti, ad assistere agli allenamenti, un certo Sandro Gamba: che oggi siede nella Hall of Fame della pallacanestro mondiale, a Springfield, e che allora rendeva onore agli avversari dimostrando quanto meritassero il suo rispetto.

In quell’oratorio ci sono cresciuto anch’io, tanti anni fa, e ricordo di come la squadra di basket, la sua squadra, fosse circondata da un alone di leggenda. Quindici giocatori schierati per gli esercizi di palleggio e, chiudendo gli occhi, il rumore di un solo pallone, all’unisono. Perché le squadre devono essere così: tutti insieme, o non si arriva da nessuna parte.

Con i suoi ragazzi era arrivato a sfidare, per giocarsi la qualificazione alle finali nazionali, l’Olimpia Milano dei gemelli Boselli. Il centro titolare, un certo Sabatini, incuteva timore con i suoi 2 metri e 11. Il centro dell’Opsa gli si opponeva dal basso del suo metro e 94. Eppure, miracolosamente, vinse l’Opsa. La squadra del Pino.

Qualche tempo dopo, in palestra, si presentarono due dirigenti dell’Olimpia. In mano un assegno, rigorosamente in bianco. «Scrivi tu la cifra, devi venire ad allenare da noi».

Il Pino rispose subito, con un largo sorriso a illuminare il suo faccione e con la voce vellutata e quasi afona che sembrava in ogni momento reduce da una fatica troppo grande da sopportare: «No grazie, io resto nel mio oratorio».

Oggi per Il Sole 24 Ore è un giorno triste, e lo è anche per me: Pino mi ha accolto in quell’oratorio negli anni 60, prendendomi per mano quando avevo sei anni. E tanti anni dopo mi ha accolto in questo grande giornale ricordandomi come prima cosa che il mio comportamento, sempre, avrebbe dovuto essere rispettoso di quel giglio bianco che campeggiava sulle nostre maglie.

Oggi è un giorno triste anche per lo sport della pallacanestro: perché il rumore all’unisono di quindici palloni che rimbalzano e rimbalzano ancora saluta il palleggio di addio di Pino Ramazzotti.

