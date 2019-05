Sui rimborsi statali tre nodi da sciogliere

I risparmiatori traditi che puntano a un rimborso dallo Stato dovranno guardare con attenzione a tre aspetti cruciali che saranno definiti nelle regole attuative per far funzionare il fondo in via di costruzione nella legge di Bilancio. Si tratta dei requisiti per accedere agli indennizzi, delle priorità che saranno individuate per la loro assegnazione e del tetto ai singoli rimborsi.

Tre temi cruciali, su cui si gioca l’equilibrio fra l’esigenza di garantire indennizzi non simbolici e quella di coinvolgere una platea la più ampia possibile. Indennizzi, va precisato subito, che potranno arrivare solo a chi si vede riconoscere da una sentenza di tribunale o da una decisione arbitrale il misselling, vale a dire la vendita fraudolenta di titoli rischiosi da parte di un istituto che non ha rispettato gli obblighi di correttezza e trasparenza imposti dal Testo unico bancario.

I 50 milioni messi a disposizione dalla legge di Bilancio approvata al Senato non esauriscono la questione, come sa bene lo stesso governo che infatti parla di «primo passo». Si vedrà nei prossimi giorni se la Camera riuscirà a raccogliere qualche risorsa in più, ma il quadro dei conti pubblici non lascia spazio a troppi voli di fantasia. Anche per questo, allora, le scelte che il ministero dell'Economia dovrà adottare entro giugno (ma si punta a far prima anche per evitare lo stallo elettorale) sono decisive.

La prima, si diceva, sono i requisiti per l’accesso al fondo. Nel caso delle quattro banche regionali finite in risoluzione, per l’indennizzo pieno è stata messa una griglia fondata su un limite di reddito (35mila euro) e uno di patrimonio mobiliare (100mila euro in azioni, obbligazioni o altri titolo). Le decisioni sui nuovi parametri saranno cruciali per definire la funzione vera dell’intervento statale, che nelle intenzioni del governo dovrà puntare ai casi più gravi, cioè ai drammi sociali vissuti da chi ha perso i propri risparmi bruciati dai titoli venduti con la frode, ma non potrà azzerare le perdite di tutti. E proprio il confine fra intervento “sociale” e rimborso sarà lo snodo più delicato, soprattutto quando si parla di un bene tutelato dalla Costituzione come il risparmio.

Fissati i requisiti, il regolamento potrebbe definire una lista di priorità, perché le risorse sono limitate e il superamento dei requisiti di accesso potrebbe rappresentare solo il primo passo verso la definizione dell’indennizzo. Che, sempre per ragioni di fondi e di finalità, potrebbe anche incontrare un tetto massimo nel valore pro capite. A limitare lo spazio d’azione del regolamento saranno anche le norme europee che vietano gli aiuti di Stato.

La responsabilità delle frodi, e quindi l’obbligo di rimborsare le vittime, ricade infatti sulle banche e sui loro amministratori, per cui l’intervento statale si configura come una sorta di supplenza dovuta a ragioni sociali. L’esigenza di non inciampare nei veti Ue spiega anche le fonti di finanziamento del nuovo meccanismo, che pesca soldi dai conti dormienti e dal fondo interbancario per non mettere direttamente in gioco risorse pubbliche.

