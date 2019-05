Banche, Nicastro: per le 4 del centro Italia il dissesto era conclamato

Nessuna delle quattro banche finite in risoluzione nel novembre del 2015 poteva continuare ad andare avanti da sola. Roberto Nicastro, ex presidente delle quattro banche ponte nate dalla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e CassaChieti, rispondendo in audizione davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta alla domanda del presidente Pier Ferdinando Casini, risponde che «in tutti e quattro i casi il dissesto era conclamato. La quantità di crediti deteriorati in percentuale degli attivi era ampiamente superiore a qualsiasi media del sistema».

Un altro elemento di debolezza era che tutte e quattro facevano credito fuori dal loro territorio «mentre una banca locale è bene che faccia credito sul territorio. Sul portafoglio crediti deteriorati trasferiti alla Rev il 30% era relativo a prenditori fuori dalle province chiave». Nicastro, in audizione secretata ha poi espresso un giudizio sull'azione della Dg Competition, e alla riapertura dei microfoni il commissario Giovanni Paglia (Si) ha subito chiesto l'audizione della Commissaria Ue Vestager. Ma la secretazione dei lavori è stata chiesta più volte dal presidente Casini, tanto che l'audizione di Nicastro procede "a singhiozzo".

Banca Marche problema principale

«Banca Marche rappresentava il problema principale» per le sue dimensioni e per le sofferenze cedute e rimaste. «Cassa Ferrara il principale relativo: per essere la più piccola era quella che stava peggio». Nicastro descrive così davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche la situazione nei quattro istituti al momento della risoluzione. La risoluzione ha azzerato «poco meno di 100 milioni di capitale e 800 milioni di subordinate di cui 400 istituzionali e 400 retail».

Liquidazione sarebbe stata devastante

Secondo Nicastro la liquidazione delle quattro banche ponte, prevista dalla risoluzione in un primo momento se non si fossero riuscite a vendere entro la fine di aprile del 2016, «avrebbe avuto effetti devastanti». «La mancata cessione nei tempi previsti avrebbe generato un obbligo di liquidazione da scongiurare in tutti i modi possibili - ha detto davanti alla commissione presieduta da Casini - l'impatto sarebbe stato materiale sui portatori interesse della banca e avrebbe avuto un effetto di contagio». Nel dettaglio: 6 miliardi di ulteriori perdite per senior bondholder e depositanti, messa a rientro dei finanziamenti a vista alle pmi. «Se il credito è a vista - aggiunge Nicastro - il rientro immediato è devastante per le pmi. Poi si sarebbero dovute escutere 12 miliardi di garanzie sui depositi a carico resto del sistema bancario». Nicastro ha letto un documento redatto per i membri della Commissione con dei passaggi nei quali richiede la secretazione.

Costo ristori istituti inferiore a 400 milioni

Il costo per i ristori da parte dei piccoli risparmiatori retail delle 4 banche in risoluzione, inizialmente quantificato in 400 milioni di euro, «alla fine sarà auspicabilmente molto inferiore», ha detto Nicastro durante l'audizione. «Il fondo interbancario - ha spiegato - ha corrisposto finora una cifra intorno ai 170 milioni e il percorso non è ancora completato. Al fondo gestito dall'Anac che si occupa delle richieste che passano attravero l'arbitrato sono arrivate richieste per 80 milioni».

Offerte 2016 per le 4 banche erano negative

Le offerte per le 4 banche - nate dalle ceneri di Banca Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche arrivate nel 2016 da due fondi di private equity - erano di 2-300 milioni di valore ma in realtà, spiega Nicastro, erano «negative» perchè chiedevano «garanzie di vari miliardi a carico dell'autorità di risoluzione». L'ex presidente degli istituti ha spiegato che come le acquisizioni effettuate poi da Ubi e Bper a 1 euro «in realtà hanno una dote di capitale e una serie di garanzie». «Non è semplice con un tratto di penna identificare una good Bank in una banca che era in dissesto» ha aggiunto.

«A luglio -ha raccontato Nicastro - il mercato si normalizzò e si avviò una nuova procedura con operatori bancari domestici per cercare offerte migliori. Si aprirono negoziazioni bilaterali e una cessione degli Npl in modo da ricevere a gennaio offerte impegnative da Ubi per 3 e Bper per CariFerrara. A quel punto d'accordo con la dg competition della Ue fu fatta una sollecitazione per vedere se c'erano altri interessati ma l'offerta andò deserta e si andò alla firma; quindi il closing maggio-giugno 2017».

Decreto su risoluzione era necessario

Il decreto del 22 novembre 2015 con il quale furono poste in risoluzione le 4 banche in quel momento «era necessario» anche perché «c'era la percezione di una situazione drammatica». Così ha detto Nicastro rispondendo a una domana del vice presidente della commssione, Renato Brunetta, che aveva sollevato dubbi sulla necessità di adottare il provvedimento. «Penso che in quel momento fosse necessario in quanto poche settimane dopo l'avvio del bail in avrebbe portato non solo al burden sharing ma anche a qualcosa in più e qualcosa andava fatto», ha spiegato Nicastro. Ricordando tra l'altro che «i risparmiatori stavano già togliendo denaro dalle banche e queste erano a rischio di saltare: qualcosa andava fatto perché c'era la percezione di un situazione drammatica, c'era sicuramente una crisi di liquidità in corso».

