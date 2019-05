Sicurezza sul lavoro: Confindustria e Inail premiano le imprese virtuose

Consegnati i riconosicmenti del “Premio Imprese per la sicurezza 2017”, quinta edizione dell’iniziativa targata Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Apqi (Associazione Premio Qualità Italia) e di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento). L’obiettivo del premio è quello di diffondere la cultura di impresa per il miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



Sotto la lente politiche, strategie, personale, risorse, processi e risultati

Il premio - che si rivolge a tutte le aziende anche non aderenti al sistema Confindustria – è stato assegnato, secondo il punteggio raggiunto (alla fascia più alta sono stati assegnati gli Award e a seguire i Prize), a categorie di imprese distinte per tipologia di rischio e per dimensione, in seguito a un lungo iter di valutazione che ha previsto anche visite in azienda.

Menzioni speciali, poi, sono per aziende che hanno sviluppato progetti specifici. Il premio si basa su un modello innovativo ad hoc per la “Gestione Totale della Sicurezza” e coinvolge tutti gli attori della prevenzione in azienda e tutti i temi: politiche, strategie, personale, risorse, processi e risultati per la salute e sicurezza. L'obiettivo dell’evento, al quale il presidente della Repubblica ha riconosciuto la medaglia, è quello di dare risalto ai migliori risultati gestionali conseguiti, premiando le imprese per il loro impegno concreto in materia, dando così visibilità e riconoscimento alle aziende e innescando un modello emulativo per mettersi in discussione.



I due premi Awards

Ad aggiudicarsi i 2 Awards sono state: B&P Logistic Srl che effettua attività di gestione di deposito costiero di prodotti petroliferi per conto terzi con annessi servizi di miscelazione e movimentazione e Oerlicon Friction Systems Italia Srl che effettua trattamenti termici, rivestimento dei metalli (con fibra carbonio e metallizzazione), per il settore automobilistico.

I cinque prize

I 5 prize sono stati assegnati a: Caterpillar Hydraulics Italia Srl, che opera nel settore della produzione di cilindri oleodinamici; Sevel Spa che nel settore metalmeccanico produce veicoli commerciali leggeri (autocarri, base camper e trasporto passeggeri); Vestas Blades Italia Srl operante nel settore delle energie rinnovabili e nella progettazione/produzione di turbine eoliche; Newpark Drilling Fluids Spa che si occupa di sviluppo di formulazioni di fluidi di perforazione ed assistenza tecnica presso i siti di perforazione dei clienti; T.L.C. Srl che effettua trasporto in cisterna di prodotti petroliferi infiammabili per conto terzi .



Le 4 menzioni

Le 4 menzioni sono andate a: Caterpillar Hydraulics Italia Srl; Sevel Spa; Aptar Italia Spa che produce micropompe che nebulizzano liquidi e dispenser che erogano prodotti per la cura della persona; Petroltecnica Spa che opera nel campo della progettazione e interventi di bonifica, demolizione e manutenzione di impianti petroliferi. (N.Co.)

