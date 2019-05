Basilea, un accordo migliore delle premesse

Dopo un anno di difficili negoziati a livello internazionale, il comitato di Basilea ha approvato ieri il nuovo pacchetto di riforme regolamentari per rafforzare la solidità del sistema bancario dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il punto di arrivo, condizionato e rallentato dai cambiamenti derivanti dall'insediamento della nuova amministrazione Trump negli Usa e dalle tante divisioni tra i Paesi europei, è necessariamente un compromesso che per molti mesi sembrava impossibile e che giustamente ieri Mario Draghi, presidente della Bce e dell’organismo (Ghos) che guida il comitato di Basilea, ha definito «una pietra miliare che migliora la fiducia nel sistema bancario».

Visto dal fronte italiano, il punto di arrivo delle nuove regole di Basilea appare certamente migliore del punto di partenza. Sia per le decisioni prese che per quelle rinviate. Quattro sono i punti principali di una riforma che, tecnicismi bancari a parte, inciderà profondamente sul sistema del credito e quindi dell'economia reale. Il primo riguarda i requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni di valutazione del credito, con la fissazione di un output floor al 72,5% rispetto a quelli finora calcolati con i modelli standard. Le indicazioni iniziali erano ben più elevate, il punto di arrivo puo' essere considerato soddisfacente. Il secondo elemento di rilievo riguarda la tempistica dell’entrata in vigore della normativa: la data di avvio sarà al 2022 e con un regime transitorio di 5 anni. E sempre al 2022 slitta la revisione del portafoglio di negoziazione (inizialmente prevista dal 2019).

Un rinvio che dovrebbe allentare la pressione sulle esigenze di nuovo capitale per le banche. Ma su questo aspetto bisognerà vedere nelle prossime settimane se il mercato darà valore al rinvio o se invece “prezzerà” da subito gli effetti della nuova regulation.Il terzo aspetto positivo per l'Italia riguarda, nella ponderazione dei rischi bancari, il trattamento preferenziale per i prestiti alle piccole e medie imprese e la riduzione dei requisiti patrimoniali sui crediti garantiti da immobili residenziali che, per molte banche, rappresentano una quota importante degli Npl. Quarto elemento di rilievo, forse il principale per l'Italia: il comitato di Basilea non ha raggiunto un accordo per il trattamento regolamentare dei titoli di Stato nei portafogli delle banche che, quindi, resta invariato. Se il compromesso di Basilea è un punto di arrivo migliore per le banche rispetto alle premesse iniziali, in ogni caso si tratta di una regolamentazione che richiederà rafforzamenti di capitale a partire dal 2022. Rafforzamenti gestibili senza traumi se da ora in poi l'industria bancaria europea potrà contare su una definitiva stabilità delle regole e supererà indenne l'ingorgo normativo atteso nel 2018.Le nuove regole di Basilea si sommeranno infatti a quelle in arrivo dalla Vigilanza Bce sul cosiddetto «addendum» relativo agli Npl. Proprio oggi scade il termine della consultazione indetta dall'Ssm.

L'opposizione di Parlamento e commissione Ue, oltreché della federazione bancaria europea e di molte associazioni bancarie continentali a partire dall'Abi, costringerà probabilmente la Vigilanza ad attenuare la portata dell'addendum e a rinviarla nel tempo. Ma la nuova stretta, in qualche modo, nel 2018 arriverà. E andrà a sommarsi a tre nuove normative che dal 1 gennaio riguarderanno l'industria bancaria: la direttiva Mifid 2 sul collocamento dei prodotti di risparmio, la direttiva Psd2 che liberalizza i servizi di pagamento accentuando la concorrenza nel settore da parte del fintech, l'adozione dei nuovi principi contabili Ifrs9 che modificheranno sostanzialmente le valutazioni dei crediti nei bilanci bancari. Se le due direttive, pur andando a pesare sui conti economici delle banche, hanno il merito di migliorare la tutela dei risparmiatori e della concorrenza, molte incertezze su capitale e redditività delle banche europee rischia di creare l'adozione dell'Ifrs9. Il tema, per il momento, appare fuori dai radar degli analisti finanziari. E anche all'interno di molte banche italiane l'impatto è tuttora oggetto di analisi, dato che la prima applicazione avverrà solo con i risultati del primo trimestre del 2018.

La novità principale non riguarda gli ormai famigerati Npl ma il portafoglio dei crediti in bonis. Rispetto alla precedente valutazione basata sui principi Ias 39, il nuovo Ifrs9 introduce un criterio iper-prudenziale sui crediti in bonis distinguendo due fasi: nello «Stage 1» il credito potrà essere contabilizzato con una perdita riferita a un orizzonte dei successivi dodici mesi. In caso di «deterioramento» del prestito si passa al cosiddetto Stage 2 (finora non previsto dallo Ias) che obbliga alla svalutazione immediata delle perdite attese per tutta la vita residua del credito. Uno «scalino», come lo chiamano i tecnici, ancora non quantificabile ma certamente peggiorativo per i bilanci delle banche europee.

© Riproduzione riservata