Calenda: la Ue cambi governance, preferire maggioranza a unanimità

È opportuno che l’Unione europea cambi governance. L’auspicio è stato espresso dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, intervenuto questa mattina a Roma a un convegno su “L’idea democratica e il futuro dell’Europa”, organizzato dal copresidente del Partito democratico europeo Francesco Rutelli. All’incontro ha partecipato anche il premier Paolo Gentiloni. «Serve un’Europa con una governance più assertiva e più forte, che decida di abbandonare l’unanimità e lavori a maggioranza», ha spiegato Calenda.

Gentiloni: la notizia della morte della Ue era largamente esagerata

All’incontro è intervenuto anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Parafrasando una frase dello scrittore Mark Twain, il premier ha detto che «la notizia della morte dell’Unione europea era largamente esagerata». «L’Europa - ha ricordato Gentiloni - ha vissuto momenti difficilissimi negli ultimi anni, a causa della crisi economica, dell’ascesa dei cosiddetti populismi e sovranismi, a causa dell’incapacità di gestire le crisi migratorie e, sul piano dell’Unione, a causa dello choc di Brexit». E tuttavia, «nel periodo successivo a Brexit - ha ricordato il capo del Governo - abbiamo visto che quello choc che sembrava manifestare una tempesta perfetta di crisi è stato in realtà l’origine di una ripresa di slancio o comunque di una rimessa della questione euroepa al centro della nostra agenda politica».

Le proposte di Juncker su riforma Eurozona sono buona base di partenza

«Le proposte di riforma dell’Eurozona avanzate dal presidente della Commissione Ue Juncker sono una buona base di partenza», ha continuato Gentiloni. Quanto poi all’Italia, il premier ha posto l’accento sul caso Italia, e in particolare sull’importanza della crescita come fattore di stabilità. La crescita, ha sottolineato, «ci rassicura e, lo dico a chi guarda all’Italia con amicizia in giro per il mondo, deve rassicurare anche coloro che sono preoccupati per gli aspetti di relativa instabilità che il quadro politico può presentare nei prossimi mesi».

Bene che questione Fiscal compact non sia stata inserita nei Trattati

«È bene che la questione del fiscal compact non sia inserita nei Trattati ma sia oggetto di un negoziato per una direttiva europea», ha osservato il capo del Governo. «Noi che abbiamo sempre rispettato le regole, non abbiamo nulla da temere da questa prospettiva», ha aggiunto Gentiloni.

Fondo Commissione buona base di partenza

Secondo il capo del Governo italiano «le proposte della Commissione sull’unione monetaria, sul Fondo europeo, sono una buona base di partenza - ha continuato Gentiloni -. Ma è l’inizio di un cammino. All’Italia interessa proseguire lungo la crescita e la convergenza. Bene il Ministro economico europeo ma non sia solo un controller, ma lavori a politiche di convergenza».

Da Juncker prospettiva realisticamente europeista

«Voglio ringraziare il presidente Juncker - ha detto il premier - per il suo attaccamento a una prospettiva realisticamente europeista, per voler spostare avanti l’asticella in condizioni non semplici. E questo - ha avvertito - è solo l’inizio di un confronto che durerà molti mesi e il cui esito è del tutto aperto». Il capo del Governo ha rimarcato che la prima sfida per il futuro immediato dell’Europa «è quella relativa al futuro dell’Unione monetaria, per renderla più solida, questo è il passo principale per rendere più solida e lungimirante l’Unione europea».

L’Italia farà sua parte per nuova fase sviluppo

«L’Europa è di nuovo il luogo in cui tornare a investire per chi crede ai nostri valori. L’Italia - ha assicurato Gentiloni - farà la sua parte per dare all’Europa e all’Unione una nuova fase di sviluppo a questa domanda che viene dai nostri cittadini».

Sul Pil: crescita più vicina al 2% che all’1,5%

In particolare, il premier ha ricordato che «l’Italia è tornata a crescere, con una crescita che non sappiamo dove si attesterà ma certamente è molto superiore a quello 0,8%-0,9% che prevedevano tutte le istituzioni solo un anno fa e molto superiore all’1,5% che pure il Governo ha previsto nelle ultime revisioni dei documenti di economia e finanza, piu' vicina al 2% che all’1,5%».

