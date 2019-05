Eurostat frena il Mef sulla vendita a Cdp delle quote Eni-Enav

Le privatizzazioni messe in campo il mese scorso dal ministero dell’Economia rischiano di non vedere la luce. Almeno non entro la fine di quest’anno, nonostante i documenti di programmazione prevedano per il 2017 una riduzione del debito pubblico nella misura dello 0,2 per cento del Pil. A frenare il processo appena avviato sarebbe il rischio che Eurostat, l’istituto di statistiche europeo, possa rimettere in qualche modo in discussione lo status della Cassa depositi e prestiti di istituzione finanziaria esterna alla Pubblica amministrazione i cui bilanci non impattano sul deficit e sul debito nazionale. Il programma del ministero per l’Economia prevede la cessione del controllo di Enav, per una quota pari al 50,37 per cento, e di una quota pari al 3,3% del capitale di Eni alla Cassa depositi e prestiti per un valore di circa 2,8 miliardi di euro.

Operazioni di questo tipo – in verità molto più simili a una partita di giro più che a una privatizzazione nonostante la Cdp abbia nel capitale (con una quota pari al 15,93%) le fondazioni bancarie – ne sono già state fatte diverse in passato e tra l’altro anche a fronte di palleggi di partecipazioni, come quella di Enel, che è passata alla Cdp e poi è tornata al ministero dell’Economia.

La rinnovata attenzione di Eurostat per il perimetro del debito pubblico potrebbe essere da collegare con la particolare sensibilità che la Commissione europea ha nei confronti del livello dello stock italiano, a novembre giunto a 2.283 miliardi. Dopo la quotazione di Poste Italiane nel 2015 e poi quella di Enav nel 2016, quando sono state fatte nuove privatizzazioni a tutti gli effetti, un ritorno alla vecchia maniera di girare partecipazioni alla Cdp non sarebbe più vista di buon occhio.

È proprio sul rischio di un intervento in questi termini da parte di Eurostat che ha messo in guardia nei giorni scorsi la Banca d’Italia, nell’ambito di un parere che il ministero dell’Economia le aveva chiesto a proposito delle due operazioni messe in cantiere su Eni ed Enav.

Un approfondimento di Eurostat sui rapporti tra Cdp e Stato avrebbe potrebbe prendere in considerazione anche le operazioni pubbliche di cessioni di immobili al quale il ministero dell’Economia è ricorso più volte con operazioni di fine anno per far tornare i conti dei saldi pubblici.

Sull’opportunità di procedere con le privatizzazioni ci sarebbe stato un articolato carteggio tra l’istituto di via Nazionale e il dicastero. Sta di fatto che al momento le due operazioni su Enav ed Eni sono state messe in stand-by. La stessa Cdp, che avrebbe dovuto procedere alla formalizzazione dell’acquisto in questi giorni, resta alla finestra. Una prima informativa era stata data al cda dello scorso 22 novembre; per il mese di dicembre era previsto il passaggio delle privatizzazioni nel board per avere il via libera definitivo. Il prossimo consiglio di amministrazione della Cassa è previsto per il 13 dicembre, ma all’ordine del giorno non risulta esserci il dossier su Eni ed Enav.

Certo, riuscire a convincere Eurostat, qualora avesse da obiettare sulle due privatizzazioni, quando mancano una ventina di giorni alla fine dell’anno sembra un’impresa ardua. Ma altrettanto difficile sarebbe per il governo spiegare a Bruxelles perché non è stato rispettato l’obiettivo dello 0,2% del Pil di riduzione del debito.

