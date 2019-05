La rivoluzione digitale dell’auto

Elettrificazione, connettività, guida autonoma e nuove forme di condivisione dei veicoli. Come mai successo in passato la mobilità si sta preparando ad un cambio radicale di usi, costumi e tecnologie impiegate. Senza arrivare al 2050 dove secondo molti analisti la stragrande maggioranza dei mezzi sarà alimentata con una presa di corrente, entro il prossimo decennio l’offerta per gli automobilisti cambierà in maniera significativa. Questo non vorrà dire, come troppo spesso annunciato in maniera sensazionalistica, addio ai motori a gasolio o l’arrivo di auto volanti in stile Blade Runner; più realisticamente le motorizzazioni ibride avranno un ruolo sempre più centrale, l’avanzamento tecnologico permetterà una crescita dei sistemi di guida autonoma e la condivisione dei veicoli crescerà in particolar modo nelle grandi città. Passando alle novità recentemente presentate al Salone di Tokyo Nissan ha mostrato il concept iMX, acronimo di Intelligent Mobility, crossover elettrico con un’autonomia di 600 chilometri e dotato di guida autonoma di livello 5.

Tra le novità anche la nuova concept Leaf Nismo, versione racing dell’ultima nata a zero emissioni, il van a trazione 100% elettrica Nissan Serena e-Power (con extended range termico) e una concept battezzata e-NV200 Fridge che anticipa l’ambulanza del futuro. Oltre alla nuova generazione di Leaf, elettrica con un’autonomia di 378 km, Nissan ha anticipato l’arrivo di un suv elettrico entro due anni che si tradurrà in una specie di Qashqai a zero emissioni. Passando a Toyota l’idrogeno è tornato protagonista con i tanti concept fuel cell. Fra le novità troviamo il van elettrico Fine-Comfort ride, dotato di un motore su ogni ruota con un’autonomia complessiva di circa mille chilometri e con sistemi di guida autonoma di livello 4.

La lista di prototipi realizzati dal marchio nipponico comprende la Concept-i, berlina elettrica con portiere ad ali di gabbiano e 300 km di autonomia, la mini car i-Ride EV pensata per il trasporto di persone diversamente abili e un curioso tre ruote in stile Segway battezzato i-Walk con 20 km di autonomia. In casa Lexus la protagonista è stata la LS+ Concept, che svela i sistemi di guida autonoma in arrivo sul mercato a partire dal 2020 come l’Highway Teammate capace di rendere la vettura indipendente anche nell’inserimento su strade a grande scorrimento. Le principali novità Suzuki si sono tradotte invece nelle concept e-Survivor, nella citycar Xbee e nella monovolume Spacia. Passando ai marchi tedeschi i prossimi anni saranno sempre più caratterizzati da modelli ibridi ed elettrici, a partire da Bmw che ha annunciato 25 modelli elettrificati di cui 12 full electric entro il 2025. Tra le concept presentate dopo l’estate dal marchio dell’Elica spicca la i Vision Dynamics, prototipo di auto elettrica sportiva con un’autonomia dichiarata di 600 chilometri e il maxi suv ibrido X7.

In casa Audi il presente è caratterizzato dalle nuove A8 e A7 Sportback, entrambe mild-hybrid e con guida autonoma di livello 3, mentre con la concept Elaine si arriverà al quarto e i 504 cavalli sono assicurati da 3 motori elettrici. Il livello 5 è proposto sulla Audi Aicon, concept elettrica da quasi 800 km di autonomia, dove spariscono il volante e la pedaliera e il design anticipa le linee future del marchio. Novità anche per la Vision E di Skoda, concept EV con guida autonoma di livello 3 realizzata sulla piattaforma Meb, mentre Porsche metterà in vendita la versione definitiva della concept elettrica Mission E a partire dal 2020. In generale il gruppo di Wolfsburg prevede il lancio di 80 modelli elettrificati fino al 2030 con un investimento che toccherà i 20 miliardi di euro, con la versione di serie della I.D Crozz II con 500 km di autonomia in arrivo entro il 2021. Per quanto riguarda Daimler il futuro sarà caratterizzato dalla gamma EQ, portata al debutto dal suv EQ Concept nel 2016 e dalla EQ A concept presentata all’ultima edizione del Salone di Francoforte e accreditata di un’autonomia di 400 km. In totale saranno 10 i modelli full electric presentati dalla Stella entro il 2022, mentre a partire dal 2020 la Smart sarà solo elettrica. Non ci si può dimenticare di Tesla, sempre più impegnata a sorprendere il pubblico piuttosto che a produrre realmente auto. Se da una parte la produzione della Tesla 3 sta andando a rilento, con sole 260 unità al mese rispetto alle 1.500 previste, dall’altra Elon Musk ha stupito presentando la nuova Roadster. La super sportiva a quatto posti dichiara una velocità massima di 400 km/h, 1.9 secondi per lo 0-100 km/h, 1000 km di autonomia e un prezzo di 200 mila dollari o 250 per i primi mille esemplari Founder Series in arrivo nel 2020. Come già successo con la Model 3, la Roadster si può già prenotare a fronte di un versamento di 50 mila dollari. Non sarà difficile trovare 1000 potenziali clienti, incassando così 50 milioni di dollari, mentre sarà più difficile produrre in tempo un’auto mai vista prima.

