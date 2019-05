Poste più «competitive» sui pacchi

Il postino suona sempre due volte. E dal primo gennaio 2018 anche per i pacchi fino a 5 kg. È quello che potremmo sentirci dire dalle Poste nell’era dell’e-commerce e dei servizi digitali a famiglie e imprese se Governo e maggioranza decideranno di tradurre l’intesa che si va profilano sul nuovo sistema postale universale in un emendamento alla manovra da presentare in commissione Bilancio alla Camera a metà della settimana. Che potrebbe prevedere anche un dispositivo ad hoc per i piccoli Comuni, ai quali, in nome della coesione sociale, potrebbe essere concessa la possibilità di sfruttare protocolli aggiuntivi con Poste Spa per favorire la consegna di prodotti sfruttando proprio la capillarità del servizio postale.

La novità che la commissione Bilancio di Montecitorio si appresta ad introdurre sul servizio di posta universale è mirata secondo una precisa ratio: Poste Spa sarà tenuta a garantire i 4 giorni di consegna per i pacchi con un peso massimo non più di 2 Kg, come prevede oggi la legge, ma fino a 5 chili. Cosa cambia nella sostanza aumentare di qualche chilogrammo l’obbligo di consegna dei pacchi? Tutto. Si ridefinisce sostanzialmente il mercato attuale delle consegne.

In questo modo, infatti, i brand che oggi puntano sempre più sull’e-commerce e la digitalizzazione dell’offerta sfruttando le piattaforme digitali per promuovere e vendere i loro prodotti avranno possibili alternative agli attuali giganti internazionali della logistica cui affidare i loro pacchi e soprattutto pacchetti per le consegne. Consegne che dovranno coprire comunque tutto il territorio e questo, sempre nelle intenzioni della maggioranza, sfruttando la nuova legge sui piccoli comuni. Questi infatti potranno sottoscrivere congiuntamente protocolli aggiuntivi con chi oggi esercita il servizio postale universale e soprattutto sfruttare la rete capillare degli uffici postali distribuiti sull’intero territorio nazionale incluse quelle più disagiate.

