Boldrini: in America Latina come in Europa non abbassare mai la guardia sulle dittature

«In molti paesi europei e, purtroppo anche in Italia, sono attivi partiti e movimenti che si ispirano apertamente ad ideologie fasciste, anche attraverso forme di propaganda sempre più insidiose sul web». Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo a Montecitorio i lavori del secondo forum parlamentare Italia-America latina e Caraibi.

In America Latina ed Europa non va abbassata la guardia sulle dittature

«In America Latina come in Europa dobbiamo rinnovare continuamente il ricordo delle dittature e non abbassare mai la guardia rispetto alle nuove minacce di aggressione ai nostri ordinamenti democratici - ha ricordato Boldrini -. Dobbiamo rafforzare l’alleanza fra tutte le assemblee parlamentari liberamente elette per contrastare con ogni mezzo la banalizzazione di queste tendenze estremiste e la loro ammissione nel normale confronto fra le forze democratiche. L’Italia - ha sottolineato la Presidente della Camera - è anche al fianco dei paesi latinoamericani che in tempi più recenti hanno dovuto affrontare fasi molto difficili della loro vita democratica».

Tra Italia e America Latina forti legami storici

Boldrini ha poi sottolineato il legami tra Italia e Paesi dell’America Latina: «Fra Italia e America latina intercorrono rapporti di natura politica, economica, culturale che risalgono alla stessa fondazione delle nostre democrazie - ha detto - . Si tratta di relazioni che sono state alimentate dalla presenza di tantissimi emigrati italiani i cui discendenti costituiscono oggi una componente importante in molti paesi latinoamericani». «Nonostante la forza di questi legami storici - ha concluso - il nostro rapporto non deve essere tuttavia dato per scontato, ma va continuamente alimentato e rilanciato con nuovi contenuti».

