Prima neve, bloccato treno Milano-Nizza. Scuole chiuse in Liguria

Il maltempo, che imperversa sul nord Europa, ha raggiunto l'Italia. La neve e la pioggia ghiacciata hanno causato qualche disagio soprattutto al centro nord. A Milano, ieri pomeriggio, sono caduti i primi fiocchi di questo inverno e in Valle d'Aosta in poche ore si è accumulato oltre mezzo metro di neve. Il che ha fatto la felicità degli sciatori ma complicato il rientro dal ponte dell'Immacolata, con forti rallentamenti sull'autostrada del Brennero.



Bloccato il treno Milano-Nizza

Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale, in provincia di Genova. A bordo circa 400 persone. Un locomotore da Sestri Levante ha raggiunto dopo alcune ore il treno per portarlo a Genova e permettergli di proseguire per la Francia. Tre dei vagoni sono rimasti senza riscaldamento, e i passeggeri sono stati concentrati negli altri quattro, dove l'impianto - secondo Trenitalia - era regolarmente in funzione. Il treno in serata è giunto a Genova dove i passeggeri sono stati assistiti dalla protezione civile. Ai 400 ospiti del treno sono stati forniti kit con cena, acqua e coperte.

Ancora neve sull’A1

Due alberi, per il peso della neve e il forte vento, sono caduti su due auto in transito, a Genova e nel pratese. Sulla strada regionale 325 toscana l'albero cadendo ha colpito in modo serio l'auto su cui viaggiava una donna che è rimasta ferita. Nevicate si sono registrate anche a bassa quota in Liguria, Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto. Ha nevicato, ma senza particolari disagi per la circolazione, anche su vari tratti delle autostrade A1 Milano-Napoli, A1 Panoramica, A1 Direttissima, A7 Serravalle-Genova e A5 Aosta-Monte Bianco; per le prossime ore si annuncia ancora neve sulla A1 tra Firenze e Bologna e una graduale estensione dei fenomeni in pianura padana. Allerta gialla per la neve su gran parte del Piemonte.

Scuole chiuse in Liguria, Piemonte e Toscana

La Protezione civile ha valutato per oggi una allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini di levante in Liguria e su Valdarno inferiore, Versilia e Reno e su tutti i bacini del Serchio, Bisenzio e Ombrone in Toscana. Allerta arancione, invece, in Liguria, nell'imperiese. Tutti i sindaci delle località imperiesi hanno comunicato la chiusura delle scuole per lunedì e il divieto

di accesso a porti, parchi giochi e cimiteri. Le scuole restano chiuse in Liguria da Portofino allo spezzino, in Piemonte a Ceva e Lesegno nel cuneese e in Toscana a Pistoia, a Livorno, a Collesalvetti, in molti Comuni delle provincie di Firenze e Lucca, in Versilia, in Lunigiana. In Toscana la popolazione residente è invitata a prestare particolare attenzione negli spostamenti in auto, e nei sottopassi stradali; chiuse anche tutte le piste ciclabili vicine ai fiumi.

© Riproduzione riservata