Centrosinistra, decolla la coalizione con quattro simboli

L’ultimo tassello è stato messo a posto ieri con l’intesa sancita fra Matteo Renzi e i Verdi. A questo punto il leader Pd potrà contare anche sull’appoggio della quarta “gamba” della coalizione di centrosinistra. Che affiancherà i centristi provenienti da Ap, la lista di Emma Bonino “Più Europa” e quella del Pd.

A sinistra del Pd

Con l’adesione di Angelo Bonelli, prende corpo quella lista alleata “di sinistra”, assieme ai socialisti di Nencini, alcuni prodiani ed ex campo Progressista. Anche se, all’interno dei “pisapiani” si registra una defezione di peso: il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha annunciato che non si candiderà pur impegnandosi a dare una mano.

I centristi

Per quanto riguarda il fronte centrista, la direzione di Ap di ieri ha certificato la scissione, confermando che alcuni ex alfaniani saranno al fianco del Pd con una lista dei moderati: in prima linea ci saranno Pierferdinando Casini, Beatrice Lorenzin e Fabrizio Cicchitto. Ma il gruppo di testa comincia ad allargarsi. Oggi la capogruppo in Senato Laura Bianconi ha annunciato che resterà nella parte di partito che si allea con il centrosinistra. Di questa gamba faranno parte anche i ”sopravvissuti” dell’Idv. Il loro segretario Ignazio Messina è venuto allo scoperto proprio oggi: «Al momento stiamo dialogando per una coalizione che abbracci un’area liberal-democratica, insieme a Beatrice Lorenzin e a Pier Ferdinando Casini e poi insieme a tanti sindaci e amministratori, con cui mettere in piedi un

progetto politico, per costruire la nuova ipotesi di governo».

La gamba “radicale”

L’ultima “gamba” - ma non per importanza - è quella radicale, capitanata da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova. Si chiamerà “più Europa” e conta sulla norma che prevede una drastica riduzione nella raccolta delle firme per le liste. Un emendamento alla manovra taglia infatti del 75% le firme necessarie per presentarsi alle Politiche. È il suggello all’intesa con Renzi.

