Manovra, arriva emendamento Ape social: platea più larga

Il governo ha depositato in Commissione Bilancio della Camera l’emendamento alla manovra che allarga l’Ape social ad un totale di 15 categorie di lavori “gravosi”, assorbendo quindi le 4 categorie in più (agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici) per le quali è già stato deciso al Senato lo stop all’allungamento dell’età pensionabile. Sale anche ad un anno per ogni figlio, entro il limite di due anni, lo sconto sui requisiti di accesso all'Ape social concesso alle lavoratrici donne. La norma attuale prevede una riduzione dei requisiti contributivi di 6 mesi per ogni figlio. Le revisioni sono state decise in base all’accordo trovato con Cisl e Uil sulle pensioni.

Arriva emendamento Ape social: platea più larga

Secondo quanto si legge nella relazione tecnica all'emendamento, le domande di Ape social accolte al 4 dicembre 2017 erano 15.559 e il numero di certificazioni ancora da definire 1.926. Complessivamente, si stima possano essere accolte relativamente al 2017 22.000 domande, a fronte delle circa 25.900 potenziali. Per il 2018 si stima un accoglimento di 16.000 domande. Per quanto riguarda invece l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, il numero di domande accolte al 4 dicembre era pari a 9.099 e il numero di certificazioni

ancora da definire 2.144. Complessivamente si stima in questo caso che possano essere accolte nel 2017 16.400 domande a fronte delle 19.320 potenziali. Per il 2018 si stima l'accoglimento di 15.000 domande.

Votazioni in Commissione al via domani mattina

La Commissione Bilancio della Camera è stata intanto aggiornata a domani mattina alle 10.30 per iniziare le votazioni sugli emendamenti alla manovra. I primi temi ad essere trattati, ha spiegato il presidente Francesco Boccia, saranno enti locali e lavoro. L'approdo in Aula della legge di bilancio è previsto per martedì 19. «Faremo di tutto per rispettare» quella data, ha aggiunto Boccia. La sconvocazione della Commissione Bilancio, che avrebbe dovuto iniziare oggi il voto sugli emendamenti, secondo il M5s è stata dovuta «a ritardi legati, a quanto pare alla maretta dentro il Partito democratico in merito agli emendamenti segnalati» hanno detto in una nota i deputati M5S in Commissione Bilancio.

Web tax all’italiana con una platea ampia

Il principio della stabile organizzazione è il cardine dell'emendamento “Mucchetti” che è stato approvato al Senato e che ora la Camera punta a rendere più efficace. Con l'emendamento che la maggioranza, e in particolare il relatore della legge di Bilancio e presidente della Commissione, Francesco Boccia (Pd), potrebbe depositare nelle prossime ore alla Camera, è da rivedere soprattutto la platea dei soggetti che, privi di una territorializzazione nel nostro Paese, saranno chiamati comunque a versare nelle casse dell'Erario italiano la cedolare 6% sui ricavi.

L’obiettivo dichiarato è quello di estendere la web tax made in Italy a tutte le prestazioni: da quelle di servizi alle cessioni di beni, e-commerce incluso. Un ampliamento della base imponibile che potrebbe far lievitare gli incassi per lo Stato anche tagliando drasticamente l'aliquota del prelievo. Dalle simulazioni effettuate su una estensione anche alle transazioni di beni e all'e-commerce, una web tax all'1% garantirebbe oltre 600 milioni di euro contro i 114 milioni stimati dalla Ragioneria con l'attuale versione di web tax uscita dal Senato. Il vero nodo da sciogliere resta la decorrenza della nuova web tax. Il Senato ha fissato la data di decollo dal 1° gennaio 2019. Boccia non ha mai nascosto di voler anticipare il debutto della cedolare sul web quanto meno a partire dal secondo semestre del 2018. Il Governo dal canto suo, però, frena.

Stretta sui contratti a tempo

Da segnalare l’emendamento alla manovra presentato in commissione Bilancio alla Camera dalla responsabile lavoro del Pd, Chiara Gribaudo che smonta uno dei pilastri del decreto Poletti che ha liberalizzato i contratti a tempo determinato per tutti e 36 i mesi di durata. La correzione di rotta punta a ridurre da 36 a 24 mesi il periodo temporale massimo di utilizzo del contratto a termine “acausale” introdotto, come detto, dal decreto-legge 34 del 2014, eppoi sistematizzato nel Jobs act.

Fondo banche, sale la dote per risarcire i risparmiatori

Tra le altre modifiche in arrivo un irrobustimento della dote del Fondo di ristoro finanziario destinato a risarcire i risparmiatori rimasti vittime dei crack bancari. Governo e maggioranza stanno lavorando per centrare questo obiettivo con un emendamento alla manovra all’esame della commissione Bilancio della Camera. Il testo arrivato dal Senato prevede una dotazione di 25 milioni l’anno per il biennio 2018-2019, che ora potrebbe essere quanto meno raddoppiata.

Più di 900 emendamenti segnalati

In tutto gli emendamenti cosiddetti segnalati che saranno votati dalla commissione sono poco più di mille sui circa 4mila sopravvissuti al colpo di scure arrivato con le inammissibilità. In particolare, dai gruppi parlamentari sono stati indicati come prioritari più di 900 emendamenti, mentre un altro centinaio è arrivato dalle commissioni. Tra questi, ad esempio, quelli della Finanze che rinviano l'addio agli studi di settore al 2019, riscrivono il calendario delle scadenze per la precompilata e il modello 770 dei sostituti d'imposta, autorizzano la Guardia di Finanza ad accedere all'anagrafe dei conti in sinergia con le Entrate. E ancora: quelli della commissione Lavoro sui licenziamenti collettivi, che prevedono l'indennizzo fino a 8 mensilità (oggi sono 4 mensilità). Sul “taglia-tempi” dei processi civili e sulle liti temerarie si è abbattuta invece la scura dell'ammissibilità. E a vuoto è andato anche il tentativo di ripescaggio del ministero della Giustizia.

Ap: prorogare bonus bebè per intero fino a 2020

Da Ap viene poi la richiesta di prorogare il bonus bebè fino al 2020 nella formula attualmente in vigore e in scadenza a fine 2017, quindi per un totale di 960 euro annuali e per i primi tre anni di vita del bambino. La versione dell'incentivo alla natalità approvata in Senato era 'intera' per il 2018 (80 euro al mese per un massimo di 960 euro all'anno) ma, pur prevedendo una stabilizzazione

dell'assegno, era decurtata alla metà (40 euro al mese) a partire dal 2019.



